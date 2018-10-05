終審法院法官不應「特任」

2018年10月05日 04:13 中國時報 周玉山

不久前，司法院函復考試院，說明法官人事制度的「待改進事項」等。這個話題起於今年6月，現在看到司法院較為完整的論述，令人心情沉重。

每個人對自己的所作所為，都能設法自圓其說，司法院更不例外。它表示，新制下的終審法院法官定為特任，「係為彰顯其於憲政上地位，符合五權均衡體制，並順應法治先進國家通例。」這個政府兩年多來，似乎第一次提到五權憲法，令人一時驚喜，原來卻是為了比照司法院大法官、考試委員、監察委員、行政院長、副院長、委員等，改為特任。請問，上述特任官既然以政治任命，除非任期未滿，否則都須隨執政黨的更迭而退，將來的特任法官呢？

容我重申，法官的特任，有行政干涉司法之嫌，既牴觸西方的三權分立，也違反了我國的五權憲法。特任法官享有一般法官的終身職保障，與特任官應與政策同進退的本質不符。特任為政治任命，應依特任人員的相關規定辦理，殊無適用實任法官相關規定的餘地。新制破壞了官制官規，更阻擋了認真守分法官的升遷，豈是司法之福？又何來五權均衡？

《中華民國憲法》第80條規定，「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」。這是法治國家的基本條件，如果法官的審判受到黨派影響，或為政權服務，就是專制國家。第81條規定，「法官為終身職，非受刑事或懲戒處分或禁治產之宣告，不得免職。非依法律，不得停職、轉任或減俸。」這是保障法官的身分，使之不受行政權的干預，以及司法行政的影響，且為法律保留事項，以達獨立審判的目的。

我國的法官，通過司法官特考，經過一、二、三審的歷練，並非某一政黨或團體所培養，也非政治任命的特任官，這是維護司法獨立的必要條件，人民因此方能信賴司法。大法官是特任官，職司解釋憲法，與一般法官的職務為個案審判者不同，依憲法第79條規定，由總統提名，經監察院同意任命，增修條文則規定，經立法院同意任命。大法官的人選來自黨派的好惡，並有任期制；一般法官為終身職，不受任何干涉，二者不能相提並論，司法院豈能無知？

我國的法官，除經考試及格分發外，還可由檢察官，以及具有任用資格的公設辯護人、律師、學者、公務員、前大法官中遴選產生。但是，這些進用的法官並非特任，仍與一般法官同為終身職。因此，不能以現行法官的進用多元，就把政治任命的特任官也當作進用的來源，否則即屬違憲。

特任官為政治任命，必須隨執政黨的更迭同進退，如行政院長、各部會首長；或有任期制，如司法院大法官、考試委員、監察委員。終審法院的法官若改為特任官，並為終身職，長期遭特定政黨把持，破壞司法獨立審判的精神，則當然違憲。這個政府成立以來，廣設黑單位，重用「意識形態人」，造成「東廠」林立，破壞法治國的原理，開民主憲政的倒車，彰彰在世人耳目，司法院還要再添一筆嗎？法律是正義的最後防線，台灣要全面淪陷嗎？ （作者為考試委員）

(中國時報)