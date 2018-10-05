做官做人 詹順貴要抉擇

2018年10月05日 04:13 中國時報 卓亞雄

中油三接案闖關環評再次踢鐵板不意外，比流會更吸睛的是環保署副署長詹順貴辭了沒？目前局面撲朔，大致是曾請辭但獲慰留；當事人說詞增加了咳嗽嚴重一項，對是否請辭未著墨。前後說詞對照，阿貴遲早要走，以環評、空汙制度改善的階段性任務完成走人。

詹順貴律師是環保鬥士，獲蔡英文青睞，出任環保署副署長。阿貴副署長的法律、環保素養不錯，但做人的環節顯然稚嫩，以為蔡英文的任命是要他做事，其實正好相反，是要他不做事，至少街頭抗爭少了阿貴這大喇叭。

阿貴大概被「副署長」官銜閃到眼睛，忘了蔡英文的用人計謀一向是把體制外的驍將收編，烏紗帽罩頂，自然得有官樣，不再能像以往街頭吵嚷發言；即便未必認同執政黨的理念，但總得給個面子，不要唱反調。阿貴是個例子，農運、學運、社運人士收編入朝為官，不都是同一模式？

阿貴副署長設定《空汙法》、環評制度改革是他的使命，這未免太唐吉軻德。不管林全或賴清德，修《空汙法》從來都不是從環保著眼。去年空氣品質連番「紫爆」，環保署乾脆改掉有紫爆的空汙指標（PSI），換成沒有紫爆的空品指標（AQI），省得媒體成天紫爆個不停，但是空汙大家還是很有感。

阿貴一定知道之前《空汙法》在行政院躺了多久，要不是去年底全台串連「反空汙大遊行」，會解凍修法嗎？今年6月底三讀，除了重罰、連續罰，有什麼具體改善措施？難道這樣的修法阿貴副署長滿意？更可笑的是《空汙法》100多個子法，明年底都還訂不完，這是什麼修法水準？

阿貴設定第2個入朝為官的使命是改革環評制度，這又是說笑了。賴揆接任後的環評是什麼水準？深澳燃煤電廠環評阿貴的神來一票是怎麼回事，只有他最清楚。合理的推論，阿貴聽署長李應元指揮，李聽經濟部長沈榮津的，沈聽賴揆號令，賴揆當然聽小英的；這樣的環評正是李應元的口頭禪「一切照程序走」。

中油三接環評也是這個程序。外聘學術委員要求經濟部、能源局、中油等開發方提替代方案，補上科學調查，嘴說破了，開發方只虛應故事，頁次前後調一調，這樣的環評豈只是戲弄外聘委員？開發方不增添內容，因為有環保署當靠山。打探到外聘委員可能請假，表決有勝算，立刻更改開會日期發動奇襲。老實說，這些玩老的招式早被外聘委員看破手腳，何必配合演出當丑角？

阿貴在環保署早就洞悉這些手法。中油三接案奉令過關，指揮棒繳回李應元，意思還不夠明確？阿貴再出席，只有丑角可演。這官還要做嗎？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)