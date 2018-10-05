2018台灣新世代領袖誕生年

2018年10月05日 04:13 中國時報 主筆室

政治素人柯文哲和沒準備勝選講稿的鄭文燦，2014年分別在台北市和桃園市翻轉藍營，擊敗實力雄厚的國民黨政二代，堪稱「政治素人年」。2018年兩位非典型國民黨候選人韓國瑜、侯友宜，前者追平被認為不可能翻船的民進黨政二代，後者國民黨色彩很淡，卻成為該黨最強候選人，堪稱「非典型政治年」。

韓、侯聲勢驟起，代表藍營候選人已可擺脫黨產奧援及樁腳動員，以空軍打擊地面兵團；柯、鄭則代表綠營可以擺脫反中、吃黨外悲情老本的窠臼，取而代之的是跨黨派、跨世代溝通意願與能力，有勇氣面對困境，有企圖心創造新局，他們將在2020年總統大選扮演關鍵角色。

新興網路論政潮創造足以與政黨匹敵的公民社群動員能量，4年前讓柯文哲和鄭文燦完成不可能的任務，順利拉下連勝文和吳志揚，4年後政治世家光環繼續消褪，迫使連、吳徹底退出競逐。民進黨重返執政，雖成立黨產會追討黨產，國民黨黨務運作瀕臨崩潰，高雄市已無戰將敢戰，倉促推出棲身台北農產運銷公司多年，處在政治「半退休」狀態的韓國瑜應戰。不料韓國瑜不僅不是「死馬」，反而是伏櫪沉潛的「千里馬」。

韓國瑜早在1992年就當選立委，當年才35歲；沒有雄厚政治背景，在國民黨熬了3屆，2002年淡出政壇。假如不是王世堅2年前在議會猛烈炮擊這位北農總經理，卻被韓國瑜發揮急智巧妙反擊，恐怕大家早已忘記了這號人物。這段質詢影片被貼在新媒體，以驚人速度擴散，韓國瑜不但解凍而且炙手可熱。

韓在高雄選戰中，一再強調藍綠和解，對綠營不出惡言，號召「北漂族」返鄉的文宣，感動原本視國民黨為LKK的年輕世代。民進黨在高雄執政20年，2014年陳菊以99萬多票遙遙領先國民黨的45萬票，市議會也獲得33席過半席次；里長拿下245席壓過國民黨214席。但高雄產業長期沒落、就業機會缺乏，高達75%的年輕人需到外地就業，高雄人未必對民進黨執政滿意。

韓國瑜強打經濟牌，稱高雄鄉親給民進黨20年執政機會，高雄卻變得又老又窮，強調「高雄人不欠民進黨」，以「告別貧窮、迎向陽光、迎向經濟發展」作為競選主軸，利用新媒體填補國民黨組織戰力的空窗，給民進黨造成極大壓力。雖然民進黨猛打韓國瑜要消滅母語、出身黑道、曾暴力對待陳水扁等，企圖阻擋韓上升的聲勢，但顯然沒有奏效。

鄭文燦同樣採取「和解」策略，他不否定前任市長朱立倫和吳志揚的政績，讓機場捷運迅速完工通車，市政建設得以延續；也不以藍綠畫界線，直接面對藍營基層民眾，一體對待所有縣民。尤其在《促轉條例》通過後，鄭選擇保留兩蔣文化園區，並且爭取與大陸對話溝通的可能，泛藍在鄭的身上看見當年「宋省長」認真的身影。鄭文燦圓融、以政績與人和為取向，和台中市長林佳龍成為對比。2018民進黨中央執政的民意滿意度直直落，林佳龍受到牽連，鄭文燦卻讓國民黨市長參選人陳學聖苦無著力點。

4年後的柯P依然是新媒體寵兒，不但吸納了眾多公民社團的支持，更獲得新媒體社群和網紅廣泛的青睞。他勤跑基層、結合區里，善用新媒體力量向支持者直銷，打破藍綠依靠市議員動員支持的傳統模式。尤其民眾厭惡藍綠政黨靠餐會、拜票、揪團旅遊的動員模式後，不受傳統政治醬缸汙染的柯P，反而引領了新的政治動員模式。

台灣民主化以來，總是將內外諸多問題的解決寄望於政黨輪替，但三度輪替，內外困境不但不見緩解反而每況愈下。國民黨引以為傲的兩岸牌、經濟牌和穩定牌，被民進黨的反統一、反依賴、反買辦打得一無是處；如今民進黨的反中、反統、親美日路線同樣面臨困境。藍綠如果仍執迷於二元對抗，將難逃論述崩潰，甚至內部分裂的可能。

面對大陸崛起與美國國力收縮，台灣必須擺脫藍綠意識形態束縛，立足現實，建立問題導向和追求政績實踐成果的強人領導模式。柯、鄭、韓、侯4人已對台灣政黨政治創造洗牌效應，無論他們是否投入2020選戰，其非典型的理念與作為既已獲得選民肯定，就代表台灣非藍非綠的「新政治」正在成形，2020應該是台灣走出困局，凝聚融合兩岸新台灣共識，一舉化解當前危局的契機。

(中國時報)