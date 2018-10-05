觀塘案強渡關山

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中國時報
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環保署周三審查觀塘工業港區中油第三天然氣接收站環境影響差異分析案，9位學者專家代表缺席，創下環評以來首宗重大案件因委員人數不足無法開會，凸顯環評制度的公信力連環評委員也質疑，而民進黨政府拿環評大會打假球，已經不是第一次了。

2006年環保署為配合行政院5月1日中科三期動工計畫，1個月內連開3次環評大會趕進度，連時任行政院副院長的蔡英文也打電話給環評委員關切，惹毛委員，9位環評委員聯名發出抗議書，但因難敵親官派代表人數，3月中科三期環評以11比8表決強勢通過。

環保署今年再度上演環評主導大戲。備受爭議的深澳電廠案3月14日環評大會，挑燈夜戰後表決8比8平手，擔任主席的副署長詹順貴投下贊成票，讓深澳案過關。

7月環評專家小組會議決議，將影響7千年藻礁生態的觀塘案退回經濟部重新檢討，但行政院長賴清德8月就公開表示觀塘案要力拚9月通過環評。環評再度依照行政院節奏和版本推進，讓環評委員不滿，9月12日環評大會5位專家代表憤而離席，避免成為表決大戰下的棋子。

但環保署不死心，3周內連開兩場，10月2日環評大會前一日，環評委員不滿相關補充文件不足表示將缺席，環保署卻隨即發新聞稿說，「開發單位大幅縮減開發規模」、「環評委員及民眾團體在過程中表達的意見已發揮其影響效果」，大剌剌為次日大會護航。

3日環評大會因9位學者專家代表缺席而流會，環保署隨即表示8日將再召開大會，且環保署長李應元強調下次不會再流會了。觀塘案就是要強渡關山，類似中科三期、深澳電廠的表決大戰勢必再度上演。

(中國時報)

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