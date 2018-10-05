2018年10月05日 04:13 中國時報 王銘義

聯合國大會剛閉幕，大陸國家主席習近平選擇缺席，並專程前往東北考察糧食生產。他說「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自已手上，我們的飯碗應該主要裝中國糧食，十幾億人口要吃飯，這是中國最大國情。」在中美貿易戰延燒之際，安內攘外，回防固守的應對策略清晰可見。

農產品關稅之爭並非貿易戰主戲，但農業與糧食卻是重中之重的根本。習近平說：「糧食要靠自己，…貿易保護主義上升，逼著我們走自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己。」關鍵交鋒時刻，習近平在東北的談話反映出北京應對貿易戰的博弈思路。

由於中美決策體制不同、意識形態分歧、發展道路迥異，貿易戰若持續升溫，對全球經濟恐將帶來災難性後果。川普說「與習主席可能不再是朋友了」，北京則宣布，經雙方商定，美國蓬佩奧國務卿下周即將訪問中國，可見未到最後攤牌階段，中美大國博弈仍將持續較量。

習近平缺席聯合國大會，卻選擇在東北發表攸關「中國飯碗」的糧食策略，畢竟紐約是川普的主場。尤其，繼美、韓簽訂新版貿易協議之後，川普宣布達成《美加墨貿易協定》（USMCA），並正與日本、歐盟談判，這些趨勢將對中國形成新的壓力，更考驗著習近平應對大國博弈的能力。

2014年5月4日，習近平在北大考察時，曾與在國關學院就讀的國際象棋冠軍侯逸凡閒聊。習近平說，棋如人生，是一個不斷博弈的過程。他還邀請已躋身國際象棋「特級大師」的女棋士，「回頭給外交部的官員們好好上上課，讓他們也從棋局中學習博弈的道理和方法。」

據稱，習近平是圍棋愛好者與專業棋迷，他在發表治國理政談話，或面對紛雜國際事務，經常借用圍棋術語、覆盤理念，探索處理現實問題。習近平訪問南韓時，前總統朴槿惠就曾邀請圍棋高手李昌鎬陪同出席國宴，習還曾對李說：「圍棋中包含著人生的哲學和世界戰略。」

中美關係正常化即將屆滿40周年，從今年初美國對太陽能板開徵關稅、祭出301調查報告，以至演變成貿易戰，或許對大陸是一次關鍵性、必要的覆盤時機。除了檢討戰術層次的關稅手段、產業競爭，大陸更應在國家戰略、體制變革、高端科技發展等領域進行深刻反思。

川普藉由發動貿易戰意圖遏阻中國崛起、削弱中國經濟發展，甚或嚴格管制先進技術、關鍵技術輸往中國，這是戰略競爭，習近平雖不曾公開點名反擊川普，但他首度直言表態「這逼著我們走自力更生的道路」，意謂著他所堅信的制度自信、道路自信，將更加堅定不移。

近來，北京在回應川普發動的攻勢，已明顯修正原來「以戰止戰，以牙還牙，奉陪到底」的尖銳應對策略，改為比較有序地因應挑戰，但宣傳系統不示弱，在川普重要選區的愛荷華州刊登廣告，直接訴求美國農業選民，直搗核心，博弈策略顯然更能掌握與時俱進的精義。

今年是大陸改革開放40周年，鄧小平當年對內不折騰，對外韜光養晦，超越僵化的意識形態，擺脫文革陰影，借勢造勢，把中國推上新的台階，歸納起來就是「解放思想，實事求是」。習近平面對川普的逆襲與挑戰，沉潛低調，審時度勢，頗能體會韜光養晦的大國博弈之道。

(中國時報)