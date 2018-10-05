柯文哲有犯罪嗎

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中國時報
吳景欽

《屠殺》作者葛特曼來台開記者會，質疑台北市長柯文哲是帶病人至大陸移植器官的中間人，更直指其至對岸教授葉克膜技術，因此助長活摘器官之行徑。此說法已屬嚴厲的犯罪指涉，但柯文哲真的涉及刑事不法嗎？

依據《人體器官移植條例》第16條，只要是提供、取得或仲介器官移植的有償買賣，無論是在境內、境外，都可處1年以上、5年以下有期徒刑，且得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。惟此刑罰規定，乃是在2015年才增加，在此之前，針對器官仲介或買賣，僅是處以9萬元以上、45萬元以下的罰鍰。故以《屠殺》書中所指的年分，皆在2015年之前，無庸查明器官仲介之有無，檢察官就得依《刑法》第2條第1項的不溯既往原則，為不起訴處分。更何況，書中所陳述之情事多為訪談紀錄，更夾雜作者之評論，根本無從證明真假，依據《刑事訴訟法》，全屬傳聞，致無任何證據能力。

另一項更嚴重的控訴，即是活摘法輪功成員器官之行為，這涉及《殘害人群治罪條例》第2條第1項第2款，即意圖消滅某一宗教團體而為身體嚴重傷害罪。由於此罪的法定刑為死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑，不僅刑罰極重，也屬國際刑法，無論發生於國內、國外，檢察官都必須加以偵查。

惟關於中國大陸活摘器官之情事，雖為國際社會所廣傳，但於刑事司法上仍是傳聞證據，一樣得被排除於法庭之外。尤其這類結構型態的暴行，除須證明參與者有犯意聯絡外，更須有行為之分擔，才足以成罪。故僅以教授對岸醫生操作葉克膜，且在有意、無意間得知此技術可能用於活摘器官，或可主觀評價為是平庸的邪惡，欲用以證明是殘害人權的共犯，顯差之千萬里。

更值得注意的是，就算有人告發柯文哲觸犯器官仲介，甚或殘害人權等的犯罪，在兩岸關係處於冰冷期的現今，司法機關是否可能碰觸如此敏感的神經，恐也是個疑問。此案有很大機率是不了了之，繼續糾纏於各說各話的政治口水。

在現階段於境外的器官仲介或移植難於查明，更遑論為刑事處罰下，至少得落實通報機制。雖然在2015年修法時，對不實通報器官移植的資料，採取20萬元到100萬元的高額罰鍰，但在醫療機構諸多境外移植的通報，要非記載不詳，即是模糊帶過，至今竟無任何受罰的紀錄。如此，就使通報及重罰機制形同虛設，更難防止境外的器官買賣。也因此，衛福部的監督不力與不周更應是檢討的對象。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)

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