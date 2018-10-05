2018年10月05日 04:13 中國時報 段心儀

每次經過忠孝東路4段，看到那龐大的「廢墟」矗立，總嘖嘖稱奇，製造「廢墟」的柯文哲還能擁有高民調。唯一的解釋是，在藍綠都被意識形態綁架時，只有柯P有說真話的底氣。例如對國安人士耽心對岸統戰滲透到台灣各級學校，他說：「統戰？為什麼不說是反統戰？反攻大陸？」

我生長在高唱「反攻大陸」的年代，圍牆上是「保密防諜」，收音機激昂高亢的是「自由中國是反共的堡壘」、「堅持正統，漢賊不兩立」等口號。中學時，我看著課本上的地圖──兩岸大小如此懸殊，心中吶喊：謊言啊！小小的台灣怎麼爭正統？怎麼對抗大陸？難怪當時台大人都「去去去，去美國」，能閃的都走了。

天下事就這麼奇妙，「無土有主，小小天罡」的台灣，竟然在70年代創造經濟奇蹟，成了亞洲四小龍之首，大陸卻慘歷文革。當鄧小平決定改革開放時，民主富裕的台灣相對經濟凋敝的大陸，還真是「改革的燈塔」、「經濟的堡壘」！當時返鄉探親的台胞，面對困窘的親人，解衣推食毫無吝色；善觀風向的台灣商人，也立馬「兩岸一家親」，設廠開工。40年來大陸經濟起飛，追本溯源，台港商人提供人才、技術與第一桶金，絕對功不可沒。

兩岸除了經濟熱絡互動，教育也互相影響，且更深沉而廣闊。我們都熟悉台灣教改，20多年過大於功，卻少人注意到大陸教改的亦步亦趨。不管政府怎麼折騰，兩岸教育交流一直深入而廣泛的進行，不只是教師赴陸任教，學生交換學習，教育政策上台灣也一直扮演兩岸領頭羊的腳色。

當108課綱吵了幾年終於將定案，國教署開始十萬火急地全面推展「三面九項核心素養」的研習，要求各學科中心督促老師成立共備社群，建構「課程地圖」。有老師發現北京已根據大陸106年課綱「中國學生發展核心素養總體框架」建構了超過300個任務群。台灣老師驚佩不已，以為「素養」概念源自大陸，一打聽才知道其實大陸是悄悄跟隨。當台灣課審會把原課綱打掉重練時，少了政治干擾的大陸教育界「後發先至」。職業教育、文化課程也是如此。他們學習台灣，他們力圖超越。

台灣和大陸同屬中華文化圈，核心價值觀極為相似。但在追隨主流文明的路上，台灣卻早出發30年。所以無論政治、經濟、文化、教育，台灣行走的軌跡，大陸都視為最佳借鏡：台灣成功的經驗她直接套用，出現的問題她迂迴避過。

柯文哲真的沒說錯，無論政治、經濟、文化、教育，台灣一直在統戰大陸，而且成就斐然。民進黨為何如此低估台灣，如此怯戰？（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)