2018年10月05日 04:13 中國時報 黑鳥麗子

先坦承，我不是漫畫人物英雄電影的死忠，不過《猛毒》精準搔中笑點，這個外表駭人、長相噁心的異形怪獸有種反差萌，個性直白又有人性，比穿超級英雄裝的諸多角色更加深得我心。

《猛毒》是蜘蛛人系列電影裡最凶惡的反派角色，像一堆黑蛆蠕動的外太空共生體、一心想找到宿主、奪取身體主控權，當他遇到落魄記者的宿主艾迪‧布洛克（湯姆哈迪飾），一拍即合，兩人聯手大展神威，與想獵捕他們的人類在街頭展開瘋狂亂鬥。

這反派外貌醜陋到令人心生恐懼、血盆大口裡是密密麻麻的細牙，還伸出一根淌著汁液的尖舌，殘暴到一口咬掉人頭，讓人類嚇得肝膽俱裂！不過因為布洛克與共生體融合不順，有時斷片有時超能，反而激發出許多笑料。

一場他在餐廳出洋相的橋段，憤青形象當場崩壞變成小可愛；蜘蛛人的名言「能力越大、責任越大」，在布洛克身上翻轉，因為他徹底無能，為了生存，只能拋開面子對外求助，想辦法安撫體內一直喊餓的怪獸，努力找回人生方向，當然也少不了愛情以及神似蜘蛛絲的拋飛技巧。

據說這部電影10年前開始籌備，歷經幾位導演都沒拍成，可能一直找不出吸引人的主角定位與屬性。若只殘暴，會落入正反對決的老套！若不殘暴，又不成「猛毒」，結果調整成一點點殘暴加上大量動作與幽默，讓我不時想起觀賞成龍早期電影鼓掌叫好的樂趣，足以讓我們這些沒搞懂過蜘蛛人與猛毒的非漫威影迷看得過癮。

超級英雄片中的男性往往神威英武，但這部片中女性比較厲害，宿主是女性時，共生體可以無縫接軌、四處趴趴走，宿主是男性，就問題一籮筐，甚至連男主角都要靠裝可憐來觸動前女友蜜雪兒‧威廉斯的母性，反過來救援「英雄」。不過樣貌粗獷的湯姆哈迪扮起可憐真會讓觀眾我見猶憐，開闢出「淚眼英雄」的獨特路線。

片中落魄記者的處境，頗能觸動我輩職業婦女心情。我們跟布洛克一樣，從懷孕開始就不是一個人，不管小怪獸在肚子裡或在身邊，可愛歸可愛，卻也有滴不完的口水，會在不合時宜的時間喊餓！我們想成功事業、和樂家庭，更想交出屬於自己的成績單，可是夜深人靜，料理完公務、家務，腦筋放空環顧四周，地上有小怪獸吃完掉滿地的食物殘渣，水槽裡有狼藉的杯盤，說真的，挺像怪獸橫行後的布洛克他家，這才恍然大悟，難怪這部片對我有種異常熟悉親切的感覺。

布洛克之所以重要，因為他證明英雄也要吃飯、繳帳單，很想搭上高雄選舉話題問他，到底是「生活重要」，還是「生存重要」？ （作者為作家）

(中國時報)