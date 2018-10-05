黃色小鴨漂進小人國…

以黃色小鴨裝置藝術聞名全球的藝術家霍夫曼，這回把黃色小鴨縮小了，將各地展出大型公共藝術帶入畫廊空間。（鄭任南攝）

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中國時報
／專訪

曾於2013年進駐高雄、基隆港的〈黃色小鴨〉，巨大而破壞常景的尺寸，讓世界都成了大浴缸，而今「黃色小鴨之父」洛倫泰因‧霍夫曼，把這些大型都市藝術裝置都搬來台灣，且都縮小裝進了室內空間，讓人彷彿置身《格列佛遊記》，隨著黃色小鴨從大人國漂進了小人國，霍夫曼說：「希望能讓觀眾自由想像，串起自己的故事。」

陶瓷創作各地裝置 帶你遊世界

霍夫曼表示這次的個展既然是在亞洲巡迴，一如過去作品與在地文化聯結，選用亞洲人應該較有共鳴的陶瓷作為創作材質。他表示自己的作品在亞洲巡展迄今11年，也逐漸有機會認識和理解東方哲思，當年在兩岸多起〈黃色小鴨〉山寨版風波，如今霍夫曼只說：「雖然不認同，但比較能理解了。」

以大型都市藝術裝置聞名國際，尤其以〈黃色小鴨〉而在亞洲知名度大開的霍夫曼，重新塑造他的公共裝置藝術，一次展示在同一空間裡，一如《玩遊世界》的主題，他表示：「過去台北的觀眾最熟悉的就是〈黃色小鴨〉，這次把為不同地方做的裝置都放進來，希望大家像在世界各地遊玩。」縮小版如實地呈現當時超大尺寸的材質紋理，但卻全數都是由陶瓷製作而成。

反覆燒製20次以上 呈現PVC摺痕

「為了用陶瓷重新製作，十分挑戰技術，有時候需要反覆燒製20、30次」才得以呈現如〈黃色小鴨〉的PVC材質上的摺痕，或是2011年〈瞭望兔〉的木片質感。

(中國時報)

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