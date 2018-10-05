街頭求生術 街友教撇步

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中國時報
／台北報導

如果今天因為意外必須流浪街頭，該怎麼活下來？近年有愈來愈多出版品關注底層勞工、街友的心聲，連續兩年金鼎獎都搬給街友議題相關書籍，不過今年得獎的《街頭生存指南》不只寫無家者的故事，更是「以街友為師」，像是哪裡可以免費吃飯，還有如果害羞，該睡騎樓或橋下。

作者朱冠蓁表示，街友大哥大姐們聽到這些「基本」問題，都很熱心分享街頭生活的訣竅和經驗，「他們都覺得我們很鬧，怎麼跑來記錄這些，也覺得奇怪，反問我們，怎麼連這些都不知道？像是街友徐大哥因為做街賣生意，特別愛乾淨，教我們怎麼找到地方洗澡。這些都是有家可歸的人很難想像的。」

朱冠蓁是「人生百味」的共同創辦人，團隊長期關心都市貧窮議題和街友的生活，花了半年時間採訪30多位在台北車站、艋舺公園一帶的街友，如何在街頭生存，也認識每個人的故事，「像是有一位有嚴重潔癖的大哥，卻習慣翻垃圾桶找食物，還教我們如何判斷哪些東西還可以吃。」

原來這位街友大哥曾經在餐飲業工作，卻隨著年紀漸長，逐漸被勞動市場淘汰。朱冠蓁表示，「他看到這些因為浪費而丟掉的食物，也想到自己的處境，明明還可以工作，為什麼卻被社會丟棄了呢？所以即使有錢可以買東西吃，或是可以吃免費的便當，他還是堅持到垃圾桶找食物。」

朱冠蓁表示，當這本「生存指南」出版後，團隊想送書給採訪的街友們，最後卻只送出10來本，「有些人在我們寫書的半年中消失了，也有人過世，也有很多人的狀況愈來愈差。」

(中國時報)

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