志文出版社創辦人張清吉辭世

2018年10月05日 04:13 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

曾經出版「新潮文庫」、引進國外經典和思潮的志文出版社創辦人張清吉，於9月28日辭世，享壽91歲。張清吉曾經在60、70年代最先引進佛洛伊德、沙特、西蒙波娃、卡繆、卡夫卡、馬奎斯等名家之作，啟蒙了一整代台灣人的知識和精神，有如出版界的唐吉軻德。影響之大，出版人傅月庵就表示，「不管人在哪裡，我的書架上至少總有一本『新潮文庫』的書。」

《文訊》雜誌總編輯封德屏表示，對四、五年級生來說，志文出版社「新潮文庫」是當年文藝青年、知識分子必備，無論是對文化、藝術的探索、對話交流，甚至連談戀愛都離不開新潮文庫，「新潮文庫把西方、日本的思想家、文學作家都帶進台灣，不只有軟性的書，也有硬知識，是知識普及化的重要推手。」

張清吉生於1927年，是農村子弟，在二戰後曾經拉過三輪車，因為愛讀書，也開舊書店。他在1967年創辦志文出版社，在當時還是學生的醫師林衡哲建議下，催生「新潮文庫」，系列頭兩本書就是林衡哲翻譯的《羅素回憶錄》和《羅素傳》，是台灣第一家以出版中譯圖書為主的出版社。

傅月庵表示，當年沒有著作權觀念，許多出版人會直接挑國外暢銷書來翻譯、出版，但張清吉交由林衡哲、總編輯曹永洋選書，希望效法日本岩波書店的「岩波文庫」，「岩波最早也是舊書店起家，後來將許多國外思潮引進日本，他希望志文也能像岩波一樣。」

封德屏表示，60年代做翻譯書的出版社其實不少，但只有志文出版社的「新潮文庫」，影響了整個世代的台灣人，「志文的書樣式樸實，封面是用作者照片和色塊呈現，當時買了志文的書，無論擺在家裡或書包裡，都覺得

好看。」

(中國時報)