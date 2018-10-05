城城 成家圓滿求新突破

2018年10月05日 04:13 中國時報 潘鈺楨 報導

犯罪電影《無雙》主角郭富城（城城）與導演莊文強，4日繼續在台宣傳新片。郭富城拿過兩座金馬獎影帝，可惜今年沒能憑新作入圍，他大器回應：「我心裡支持每個頒獎典禮，對金馬獎有一份緣分、感情，能不能入圍不是自己控制，我祝福每一位演員都能夠拿到漂亮的成績單。」

當過金馬評審的他自知，未必所有作品都會讓大家喜歡，「但我盡我能力，拿獎是錦上添花，但拍戲絕對要放下那些光環。」52歲的城城去年娶妻生子，人生趨於圓滿，讓他更「飢渴」追求突破，「當你安定了有家庭了，會有另一個責任感，我要做得更好、更努力。」

他這次涉險拍了許多爆破戲，笑說：「那個時候還沒有（結婚）。」現在拍戲前他會洗腦家人：「我做優秀的演員要付出，不用為我擔心。」至於會不會想拍一部給小孩看的電影？他想了想說：「看緣分嘍。」

他與莊文強昨天跟新北市警局合作，呼應電影情節宣導反詐騙。城城說他演過太多次警察，這次挑戰畫家，拜師「互聯網」，上網找不同畫家的影片來看。他平常講電話時喜歡隨手作畫，說著說著當場即興示範一幅「抽象畫」，解釋：「我學跳舞的嘛，線條就像舞步，畫出來感覺很爽！」

周潤發拍片不喊累

習舞的他多年來身材精瘦、身手矯健，這次動作戲、秀肌肉都交給周潤發，他承認：「從來沒想過，自己拍戲沒有太多動作場面！」讓他訝異的是大他11歲的周潤發拍完激烈槍戰竟告訴他「這次一點都不累」！電影今起在台上映。

(中國時報)