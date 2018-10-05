范冰冰傳賣房籌錢 弟范丞丞開心上籃

2018年10月05日 04:13 中國時報 李承陽 報導

范冰冰因陰陽合約爆發逃稅問題，在她神隱的123天裡頭，同為明星的胞弟范丞丞心情也受影響。3日判決出爐，范冰冰雖遭大陸當局追討40億台幣稅收，但可藉補繳稅金免除牢獄之災，范丞丞隔天就公開亮相，和NBA球星Joel Embiid現身「上海球迷日」活動。

范丞丞4日在胞姊范冰冰公開道歉信後首次露臉，他換上費城76人隊的球衣，與吉克雋逸、王鶴棣等新生代偶像一起飆球技，最終還和Joel Embiid組隊，在「技術挑戰賽」環節拿下冠軍，雖然他未照原定計畫走紅毯、未發表心情，但整場笑容滿盈，面對鏡頭手比勝利V，心情不錯。

監視器畫面全刪

本名仇子明的大陸微博博主「辣筆小球」爆料，稱范冰冰被捕當下，她正在江蘇南京德基廣場20樓普慈堂，找一名綽號「小神仙」的算命仙算命，據悉當天的逮捕行動，由北京警方主導，並在南京警方協助下展開緝拿。范冰冰好運都還沒算到，就被警方從後面用頭套套頭，連算命仙一併逮捕，直接帶往停車場驅車飛奔北京，為保密連大樓監視器畫面都被公安刪除，確保整個行動不會曝光。

范冰冰在道歉信說：「盡全力克服一切困難，籌措資金。」推測金額龐大連她都有壓力，昨再傳她為籌稅金，低價拋售手上41間房產，未婚夫李晨也傳出售位於北京二環的四合院，幫愛人湊錢，更有人指出他已把四合院的詳細資訊放上仲介網。

(中國時報)