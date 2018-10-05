大陸A咖天價片酬成逃漏稅關鍵

2018年10月05日 04:13 中國時報 報導李文輝

輿論熱議數月的范冰冰「陰陽合同」案3日有了最終結果。中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」昨撰文指出，當下大陸影視行業市場失靈，天價片酬、投機操控不斷。如何依附有效市場調節機制再現「良性循環」？首要是明星偷稅漏稅的罪魁禍首-大牌明星天價片酬。

該文表示，由於涉及天價片酬帶來個人所得稅繳納問題，不同形式、樣貌的「陰陽合同」才輪番出現。當前大陸影視行業內部，明星攬入腰包的片酬動輒千萬級，影視明星實際該繳納的個人所得稅，數額之巨大已不言而喻。

俠客島拿最近熱播的《如懿傳》來說，該劇兩名主演片酬收入共計1.5億人民幣（下同）。據轟動一時的「2017年中國名人收入榜」，大陸收入最高的10位明星合計年收入已超過22億，100位名人一年總收入更高達70多億。影視明星片酬達到電影、電視劇、網路劇、綜藝節目成本預算的3分之2以上，已是大陸影視行業常態。

此外，還有行業造假問題，由於票房、收視率、點擊率等直接影響著從電視台、視頻網站到電影、電視劇、網路劇、綜藝節目的廣告招商等種種利潤收益，天價片酬所帶來的「壓力傳導」，幾乎無法避免地會引向票房、收視率、點擊率的全面造假。

(中國時報)