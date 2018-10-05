楊謹華 迷戀愛心珠飾

楊謹華以女神之姿出席PANDORA在台北SOGO復興館前的快閃概念店。（PANDORA提供）

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中國時報
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PANDORA Reflexions經典LOGO鍍金固定釦，1980元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions玫瑰金色安全鍊，4280元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions皇冠18K鍍金固定釦，1980元。（PANDORA提供）
PANDORA Reflexions蝴蝶結玫瑰金色固定釦，1680元。（PANDORA提供）
PANDORA全球同步上市的Reflexions系列米蘭鍊和珠飾，手鍊2980元起。（PANDORA提供）

丹麥珠寶PANDORA於10月4日全球同步發布Reflexions系列珠寶，邀請偶像劇天后楊謹華出席PANDORA在台北SOGO復興館前的快閃概念店，一身黑色曳地禮服搭配Reflexions新品，風華絕代，猶如走星光紅毯。

走紅毯藏心結 最怕仆街

本周六金鐘獎頒獎典禮盛大登場，楊謹華雖不克與會，但很開心好姊妹安心亞入圍迷你劇女主角，還大讚安心亞自備氣場，當天一定是紅毯最美的女神。楊謹華不藏私分享走紅毯的祕訣，走紅毯前夕什麼都別管，只管吃飽睡飽，把禮服、妝髮和造型等工作委由專業團隊打理，唯一要擔心的就是別在紅毯上仆街跌倒，千萬要放慢腳步、小心謹慎。

楊謹華笑說她與PANDORA很有緣，多年前剛出社會時因為缺乏自信，於是送給自己一條該品牌的項鍊，讓自己能從內而外展現自信與美麗，如今她受邀出席活動，並搶先佩戴Reflexions珠寶新品，想起往事心中感觸良深。

在劇中總是扮演幹練女強人角色的她，以往多半偏愛中性帥氣的裝扮，如今則比較偏好優雅女性化的造型，今年PANDORA新款Reflexions珠寶風格優雅，細緻的米蘭鍊比金屬繩更加服貼有質感，因此很適合現在的她，且會優先挑選愛心珠飾，「因為我心中有愛！」

手環組成頸鍊 米蘭鍊取代金屬繩

PANDORA新登場的Reflexions系列以米蘭鍊取代金屬繩，有純銀、鍍K金和鍍玫瑰金3種材質，風格更加優雅、有女人味，除了可以多層次佩戴，還可以2條米蘭鍊手環組成頸鍊，皇冠、蝴蝶結、LOGO等珠飾則以鎖扣的方式固定鍊上，搭配出多元風貌和豐富表情。

為配合Reflexions系列全球同步登場，PANDORA即起至10月7日在SOGO復興館前成立快閃店，活動期間推出獨家限量套組，原價6440元，特價5780元，消費滿8000元送風格提袋，送完為止。

(中國時報)

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