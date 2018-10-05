FENDI瘋Logo 名模搶跟風

2018年10月05日 04:13 中國時報 陳張眾 報導

FENDI Mania系列logo運動鞋，價格店洽。（FENDI提供）

FENDI Mania系列Peekaboo手袋外加DeFender防水袋套，價格店洽。（FENDI提供）

FENDI攜手藝術家@hey_reilly，推出瘋玩「FENDI／FILA」logo的別注系列。（FENDI提供）

代表品牌淵源的logo圖騰，是近幾季伸展台上瘋玩復古趨勢的手法，義大利精品FENDI也在2018秋冬系列中，與Instagram藝術家@hey_reilly合作，打造出帶點惡搞意味的「FENDI／FILA」標誌，並透過80年代經典運動服輪廓，碰撞出融合奢華與街頭風格的FENDI Mania別注系列。亦引起包含歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）、名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、名媛孫芸芸等人爭相搶穿。

而即將於10月17日於品牌台北101旗艦店首賣的系列中，除有可日常穿著的針織衫等品項外，包含專為Peekaboo手袋設計的DeFender防水袋套及Kan I、Mon Tresor等熱銷包款，均加入logo圖騰，同樣的圖案更出現在男裝和童裝上，讓不分性別、年齡都能在其中找到適合自己的單品。

(中國時報)