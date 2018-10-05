2018年10月05日 04:13 中國時報 郭家崴 報導

微風廣場Pomellato Nudo系列戒指，18K玫瑰金鑲嵌紫水晶/檸檬晶/馬德拉石/倫敦藍拓帕石/菫雲石，每只9萬3400元起。（微風提供）

微風廣場Right-on獨家G-STAR RAW指定款外套6折，丹寧夾克原價6500元、特價3900元。（微風提供）

微風廣場MONT BLANC傳承精密時計系列，8萬8200元。（微風提供）

微風超市高知縣展，馬路村柚子蜂蜜，335元。（微風提供）

微風廣場Jurlique經典玫瑰護手霜125ml，原價3400元、特價1700元，買一送一。（微風提供）

微風廣場滿千送百與Maserati驚喜抽、Wild Wild Fantasy雙重加碼抽獎

微風廣場周年慶即日起至15日進入第2波，全館持續有滿千送百、滿額禮與滿額抽獎等活動，包括可抽市值458萬元的Maserati汽車，與麗星郵輪雙人遊、美圖M8s美少女戰士限量版手機；微風超市則再加碼，除全面9折外，還推出高知與九州雙物產展，期間單筆滿500元可抽星悅航空台北-北九州市首航來回機票，一人中獎、兩人同行，全面拉抬買氣。

15位千萬刷手旺買氣

今年微風廣場周年慶首波從上月中開跑，首日有15位千萬刷手挹注，業績較去年成長5％，可見貴客捧場。第2波延續熱潮，趁10月進入秋冬季，在復興南路及市民大道入口處採用狂野森林的概念裝飾，透過粉紅獅子裝置讓霸氣多了俏皮感，使購物享受增添狂野幻想，恰巧也與各大精品印花、復古等元素設計的鞋包、服飾等秋冬新品相呼應。

北九州市展吸客嘗鮮

首波百元套餐每日開店不到半小時即售罄獲好評，這波持續以美食集客，15日前天天有限量的百元限定套餐；微風超市也在德島和山梨物產展後，祭出雙展接力，強打高知縣的名產土佐鰹魚等海鮮，與馬路村的柚子汁、柚子果醬等，以及台灣首次舉辦的北九州市展，引進多款獨家的燒咖哩、雞肉便當等特色料理，同時也有百年鰻魚名店台灣分店「小倉屋鰻魚店」快閃。

(中國時報)