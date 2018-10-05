微風周年慶第2波

郭源元是這次微風廣場周年慶封面女郎，以Salvatore Ferragamo服飾搭配Cartier珠寶，在蝴蝶紛飛場景表現購物繽紛樂趣。（微風提供）

友善列印
中國時報
報導
微風廣場Pomellato Nudo系列戒指，18K玫瑰金鑲嵌紫水晶/檸檬晶/馬德拉石/倫敦藍拓帕石/菫雲石，每只9萬3400元起。（微風提供）
微風廣場Right-on獨家G-STAR RAW指定款外套6折，丹寧夾克原價6500元、特價3900元。（微風提供）
微風廣場MONT BLANC傳承精密時計系列，8萬8200元。（微風提供）
微風超市高知縣展，馬路村柚子蜂蜜，335元。（微風提供）
微風廣場Jurlique經典玫瑰護手霜125ml，原價3400元、特價1700元，買一送一。（微風提供）
微風廣場滿千送百與Maserati驚喜抽、Wild Wild Fantasy雙重加碼抽獎

微風廣場周年慶即日起至15日進入第2波，全館持續有滿千送百、滿額禮與滿額抽獎等活動，包括可抽市值458萬元的Maserati汽車，與麗星郵輪雙人遊、美圖M8s美少女戰士限量版手機；微風超市則再加碼，除全面9折外，還推出高知與九州雙物產展，期間單筆滿500元可抽星悅航空台北-北九州市首航來回機票，一人中獎、兩人同行，全面拉抬買氣。

15位千萬刷手旺買氣

今年微風廣場周年慶首波從上月中開跑，首日有15位千萬刷手挹注，業績較去年成長5％，可見貴客捧場。第2波延續熱潮，趁10月進入秋冬季，在復興南路及市民大道入口處採用狂野森林的概念裝飾，透過粉紅獅子裝置讓霸氣多了俏皮感，使購物享受增添狂野幻想，恰巧也與各大精品印花、復古等元素設計的鞋包、服飾等秋冬新品相呼應。

北九州市展吸客嘗鮮

首波百元套餐每日開店不到半小時即售罄獲好評，這波持續以美食集客，15日前天天有限量的百元限定套餐；微風超市也在德島和山梨物產展後，祭出雙展接力，強打高知縣的名產土佐鰹魚等海鮮，與馬路村的柚子汁、柚子果醬等，以及台灣首次舉辦的北九州市展，引進多款獨家的燒咖哩、雞肉便當等特色料理，同時也有百年鰻魚名店台灣分店「小倉屋鰻魚店」快閃。

(中國時報)

FENDI瘋Logo 名模搶跟風 五星級健檢 像在飯店度假

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。