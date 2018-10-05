LEXUS ES 300h 入門款降價5萬

2018年10月05日 04:13 中國時報 陳大任 報導

中控台簡潔、流暢設計，並採用高質感的內裝用料。（陳大任攝）

12.3吋中央顯示幕提供360度環景影像，讓視線無死角。（陳大任攝）

ES 300h旗艦版後座具電動、電熱調整，長途旅行更舒適。（陳大任攝）

後座中央扶手附置杯架，並可調整座椅、空調及音響。（陳大任攝）

旗艦版配備Mark Levinson頂級音響。（陳大任攝）

LEXUS ES 250試車報告，請掃描此QR Code

LEXUS ES 300h將提供豪華、尊榮、旗艦版，售價分別為189、213、235萬元。（和泰汽車提供）

第七代LEXUS ES 250、ES 200自7月發表即帶動豪華房車市場話題，本月追加油電複合動力款ES 300h，189萬元起入手門檻更較改款前降價5萬元，發表會2周前開放預購吸引150張訂單，開出紅盤。本報搶先試駕，留下動力充沛、寧靜舒適的印象。

ES 300h共設定豪華、尊榮及旗艦3個等級，這次試駕的旗艦版是以企業中高階主管為目標的後座買家。至於動力系統 則是採用第四代Hybrid動力科技，已針對各元件輕量化及重新設計，廠方資訊可減少25%動力傳遞耗損，再結合長衝程設計、熱效率達41%的2.5Ｌ引擎後，平均油耗20km/L，在市區甚至擁有30.71km/L的驚人油耗表現。

與先前試駕的ES 250相比，雖然廠方動力數據顯示ES 250（207hp/24.8kgm）較ES 300h（178hp/22.5kgm）高，但後者油電混和動力可達到218hp綜效馬力，加上試駕車為配備隔音玻璃車窗及降噪鋁圈的旗艦版，反而凸顯起步加速更輕盈的感受，而且車室寧靜度極佳。我們在汐止山區小跑一段，旗艦版專有的主動式車身抑震系統，讓接近5m的ES 300h不僅能在沿途保持靈活，後座乘客亦享有穩定的乘座感。

總代理和泰表示，2006年發表首部HYBRID車款-RX 400h，便陸續針對各車款導入兼具性能及節能的HYBRID車型，為了因應未來更趨嚴格的油耗總量管制法規，及國際節能減碳趨勢，2019年起之HYBRID全車系車款，其HYBRID電池保固將由原本5年或12萬公里延長至8年或16萬公里。

(中國時報)