周慶首日紅盤 新光三越衝15億

2018年10月05日 04:13 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

新光三越台中中港店LANCOME輕柔卸妝明星組（限量），價值5600元、特價3420元。（新光三越提供）

統一時代百貨台北店的植村秀全能奇蹟潔顏油組，原價6505元，今（5日）限定特價3950元，限量30組。（統一時代百貨台北店提供）

百貨周年慶遇水則發，加上天轉涼助攻，化妝品、名品、大家電、3C和服飾等買氣全面都旺！新光三越首波6店台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店昨（4日）湧進22萬人，首日預估達14.9億元、增逾2％，再創歷年新高。

新光三越台北南西店被視為景氣風向球，化妝品區滿2000送200，昨早7時就有人排隊搶SK-II和SHISEIDO東京櫃限量特惠組，包含ESTEE LAUDER、KIEHL’S、LANCOME等明星限量特惠組都秒殺，銷量皆破千組，首日破10萬人、業績4.8億元較去年增2％；加上台中中港店首日創6.4億元、增3％，顯見第4季景氣會持續看好。

Apple新機 賣出上千支

家電、家用以美型清掃家電最夯，dyson年度新機V10手持無線吸塵器在台中中港店賣超過300台，台北南西店dyson涼風暖風三機一體空氣清淨扇特價限量60台一開店全被掃光。Apple新機iPhone Xs+iPhone Xs Max、iPhone 8降價3000元至5000元，貴賓卡友可滿萬送千；台北南西店三館昨開門後，iStore排隊人龍從1樓拉到3樓，全台至昨午2時已賣出上千支。另，禦寒服飾與冬被、冬寢買氣成長兩位數，台中中港店Roots大學T買1送1，每小時賣超過100件。

統一時代 營銷成長近2％

另外，統一時代百貨台北店今年仍是以化妝品類最受歡迎，像是LANCOME、SHISEIDO東京櫃及IPSA這3大人氣品牌的限量組合，在開店後短短30分鐘內就已全數搶購完畢，另外就連日式輕珠寶表現也相當亮眼，截至昨下午為止，首日的整體業績預計較去年成長近2％，人潮更超過8萬人，為周年慶打開亮眼的序幕。

(中國時報)