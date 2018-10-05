駕菱利A190 送愛到書屋

2018年10月05日 04:13 中國時報 陳大任 報導

泰山森林書屋吸引許多家長帶著孩子一同閱讀學習。（拉娃谷倖提供）

駕駛座艙質感不錯，方向盤左方為多媒體功能區，右方可設定定速，中控台簡潔大方，有多處置物空間及USB充電功能，試駕車空車價為53.2萬元。（陳大任攝）

數位儀表可顯示多項行車資訊，圖為4輪胎壓。（陳大任攝）

盲區偵測警示器會發出閃光和聲響提醒駕駛人。（陳大任攝）

可選配的抬頭顯示器能結合導航、倒車顯影等。（陳大任攝）

試駕是汽車線記者的工作日常，絕大部分是乘用車，但這次很不同，是中華汽車最新款菱利A190商用小貨卡，它不僅換上1.5L新引擎，還增加自排車款，我們藉著試車之便體驗貨車司機一日生活，這趟任務就是將愛心人士捐贈物資送至泰山森林書屋。

泰山森林書屋處於泰山辭修公園內，原是泰山原住民族文化中心，目前由前主播拉娃谷倖主導，並接受新北市政府原住民族行政局輔助，透過結合民間力量已募得4000本書籍；此處不但有志工講故事、教編織，還有不定期的文化體驗活動，拉娃谷倖希望這裡能有更多親子互動與文化傳承。

泰山森林書屋也接受民間的物資捐助，這次記者即扮演老司機出任務，載送沙發床和兩箱模型車。我們從內湖出發，途經高速公路與市區，發覺泰山森林書屋距離市區不遠，隱身在有些陡坡的小丘上，閱覽室採光明亮、寬敞舒適，周一閉館之外，每天早上9點半到下午4點開放。

過去對貨卡的印象多是規格陽春，但這次試駕菱利A190卻大為改觀，首先4速自排變速箱大幅降低駕駛複雜度，電動輔助方向盤更省力，再來是手排、自排車都標配HAS陡坡起步輔助系統，在坡道上進退更安心，儀表可顯示胎壓、油耗等資訊。廠方還提供導航抬頭顯示器、盲區偵測警示、USB快充、LED開門警示等選配，讓忙碌的頭家擁有更安全的駕駛環境。

(中國時報)