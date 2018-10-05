《捕虹的天梯》半世紀

2018年10月05日 04:13 中國時報 應鳳凰

捕虹的天梯──彩羽散文集書封。（應鳳凰提供）

認識詩人彩羽（1928-2006），因他長年在台中擺舊書攤。他出道早，寫詩很勤，多年來是「創世紀」詩社成員。每到台中，第一站總先到他書攤逛逛；書挑好了，還可以坐書攤邊，聽他一邊抽菸一邊聊聊詩壇掌故。

彩羽湖南人，本名張恍。1949年隨軍隊來到台灣。軍校專修班畢業的他，人生二十到四十歲之間的黃金歲月，卻是單身在軍隊裡度過的。換言之，生於動亂時代的知識青年被迫遠離家鄉，身不由己來到陌生島嶼，大半生流離坎坷。其實他家世良好，從小喜愛文藝，十六歲即有作品發表在故鄉長沙的《小春秋》晚報。初來台灣即頻頻發表詩作，活躍於島上現代詩壇。紀弦1956年大張旗鼓在台北成立「現代派」，彩羽名字即出現在第一批公布的創始名單當中。

想像力奔馳 勤於寫作

早在1969年出版了第一本書：《捕虹的天梯》，卻是一部詩人寫的散文集，由台中「藍燈」出版。從書名不難聞出台灣1960年代文壇的現代主義氣息。婉轉地說，它是軍旅詩人彩羽通過想像力，以散文形式描繪心中的廣闊天地或理想世界；直接地說，散文集不食人間煙火，歌頌海啊，薔薇啊，並無那時代的戰鬥或艱困背景。在一般人眼中，天上彩虹美而虛幻。但詩人有不同的視角：他們琢磨文字，用「想像力」打造出一座「天梯」以之捕捉美麗的虹影。

彩羽1961年即加入以軍中詩人為主的「創世紀」詩社。1998年秋季號第116期《創世紀》詩刊出「彩羽專號」，收他歷年發表於該刊的「詩作篇目」，合計達一百餘首：原來自1954年創刊號起他即有詩作不斷發表。令人驚奇彩羽發表頻率之高──「專號」出刊於第一百多期，他竟已發表百餘首。難怪主編張默忍不住讚嘆詩人老友「平時默默耕耘，與世無爭」。這也印證他小傳上寫的：「這一生除了風月刀馬的生涯之外，其餘大部分時間，都投進了詩的創作與詩的活動中。」彩羽1970年代退役後便定居台中，從擺舊書攤到固定店面，經營舊書業近三十年。舊書因緣也成為我們交往多年的契機。有工作以來，我每到一地總是先往舊書店跑。

以詩的手法 書寫散文

認識以上「詩人背景」，也就有了一把開啟彩羽散文世界的鑰匙。他出版第一本書非詩集而是散文集，正說明他來台後寫的散文數量與新詩一樣多，或者更多。而長期寫詩，嫻熟於文字意象的掌握，以相同手法創作散文，不僅修辭上比旁人繽紛華麗，主題上更易於展示他的生命風景與內在嚮往。他曾在一部詩選裡表達他的詩觀：「我著重於詩質與詩素之把持，且以繁富的意象去構成詩境。」

詩觀也足以解釋：為什麼《捕虹的天梯》裡散文多數篇幅很短，常常是集中一個意象加以延伸發揮；他是以寫詩的心力在創作散文的。全書收入散文九十篇，分成三集，依序是「海」、「薔薇」、「流蘇」。雖分三集，各篇有時會結合成系列，篇與篇之間有一貫的思想情感互相銜接著。這也正是詩評家帆影序言推崇的：本書「有詩的意境，有散文的華麗，有現代音樂中那種特有的韻味」。以最前面「海」集一共三十三篇為例，每篇僅三、四百字，從〈出海〉到〈泊港〉、從〈飛魚〉寫到〈歸帆〉，有〈海的見證〉、有〈水手之歌〉；其他篇章像是：沙灘、燈塔、礁區、海上之夜，篇幅都短短的，彷彿經營著一首首短詩。從「海」集各篇，也看到湖南人彩羽來到海島後，以詩文讚頌海洋，讓那些富於隱喻與象徵的散文，走進台灣的海洋文學傳統裡。

純樸的野性 貧困一生

詩人朋友常說彩羽是個「純粹的詩人」。說他：「粗獷、耿直、豪邁，而且帶有一種純樸的野性，具有湖南人的那種特有的性格，沒有妥協的餘地。」（帆影序）。的確，作為讀者，單從他的散文：那些五彩繽紛有如彩虹的文字世界，完全看不出他生命的坎坷、物質的匱乏與生活的艱辛。帆影描寫得含蓄，只說：彩羽…永遠像顆流浪的種子，「他有永遠漂泊不定的生涯，他總是不停地變換著他的生活環境。」

另一位同樣也寫詩的老友大荒，在1983年第二本散文序的形容就直接得多：「詩人們都知道，彩羽直到去年之前，一直是潦倒的，但他沒寫一篇啼饑號寒的文章」。這是讀者所看不到的彩羽，作為軍旅詩人貧窮潦倒的一面。想起往昔每到台中，總先到彩羽書攤逛逛，聽他天南地北海聊，從未注意這小書攤能否養家維生。彩羽閒時練字，偶爾展示他近期收的骨董字畫，談典論藝頭頭是道。突然記起：台灣文壇「擺書攤的現代詩人」，在台北有「武昌街詩僧」周夢蝶，雖同樣一貧如洗，卻名聞海內外；而台中有位「捕虹詩人彩羽」，卻寂寞得多了。

(中國時報)