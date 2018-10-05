2018年10月05日 04:13 中國時報 本報訊

白銀帝國：從唐帝國到明清盛世，貨幣如何影響中國的興衰作者／徐瑾出版社／時報出版時報出版提供

無端歡喜作者／余秀華出版社／印刻文學印刻文學提供

《漢字有意思》2作者／劉墉、劉軒、劉倚帆出版社／聯合文學聯合文學提供

考工記作者／王安憶出版社／麥田文化

「半水樓」，又稱「煮書」，陳家老宅，晚清時期的貴冑大宅邸，整幢樓不用鉚釘，全是插和套，渾然一體，歷經百年不散架。陳書玉的祖父有一日帶著他遍走樓上樓下告訴他，門扉上的雕飾都有源頭，源頭都是八仙。門板上的圖案是八仙操持的法器，張果老的巾箱，藍采和的板子，何仙姑的果籃，韓湘子的牡丹花；窗櫺的鏤刻是四款花色，冬梅，秋菊，夏荷，春天的芍藥……

《考工記》以陳書玉為主軸，陳家「正宗清代古建築」大宅院為基底，輻射書寫動盪戰亂時期到新時代的二十一世紀，陳書玉與他的老宅、友人，一生的浮沉故事；王安憶以其不慍的筆，細膩描繪大時代下小人物的傷與情，她的考工除了考究建築工法，也考古眾生的浮生記憶與情感。

■白銀帝國：從唐帝國到明清盛世，貨幣如何影響中國的興衰

作者／徐瑾

出版社／時報出版

自明朝中葉以降，白銀占據中國主要貨幣位置將近五百年的時間。為何金銀等貴重金屬產量稀少的中國將白銀視為主要貨幣？當國際金融體系逐漸轉為金本位，為何中國始終固守以白銀為主的金融體系？透過書寫《白銀帝國》一書，85後青年經濟學者徐瑾不僅呈現貨幣在人類歷史的發展歷程，同時透過歷史文獻說明作為貨幣使用的白銀，是如何造成明清兩朝的衰亡。

《白銀帝國》不僅透過爬梳歷史脈絡，觀看貨幣制度如何影響中國歷代政權興衰，同時也是一部鑑古知今之作。透過全面解析中西方金融制度的改革與差異，我們得以瞭解歷史對於現今制度的影響，以及經濟制度是如何撼動一座國家的命運，並從歷史迴音中為現世敲響警鐘。

■無端歡喜

作者／余秀華

出版社／印刻文學

二○一五年，出身農村的余秀華以《搖搖晃晃的人間》突然走到大眾面前，這三年間關於她的討論似乎從未斷過。成名後，她稱自己開始進入有些「莫名其妙」的生活——每過一段時間就要出去和一些莫名其妙的人一起做一些莫名其妙的事情。成名後所帶來的「困惑」，也一直如影隨形。

《無端歡喜》正是她在這三年間斷斷續續所寫成的成果。散文的寫作夾雜在詩歌的寫作中，是她由日常生活看開而引發的諸多感觸，是她一貫喜歡思考的如孤獨、愛情、命運、死亡等話題。在身體與靈魂的縫隙間，那些日常生活中的不安，靈魂的動蕩，那些看得見的、看不見的痛苦與喜悅，她寫得用心用力，將寫作當成一個修行的過程。

■《漢字有意思》2

作者／劉墉、劉軒、劉倚帆

出版社／聯合文學

認識各體漢字，發掘文字起源，欣賞書法之美，探尋趣味典故，學習中英語文，增添生活樂趣，立即學以致用！本書特點包括：

★書中有畫，畫中有字：每一個漢字，都有一幅劉墉手繪美麗的畫，手寫該字的「剪影」、「甲骨文」、「金文」、「小篆」到「楷書」，揭示漢字的誕生和演變過程，再加上深入淺出的生動中英文解說，孩子輕輕鬆鬆很快就能學會這個字。

★一個字一次捉迷藏，每個字都是尋寶：愈能用在生活中的學習方法，學起來就更簡單容易！每個漢字，都有一張取材自日常生活的照片當例子，讓孩子試著從照片找一找，找到這個字，會特別興奮，也會記得特別牢。以後上街看到招牌或餐館的菜單，隨時隨地都能學認字。

★圖像教法好記憶，增強聯想跟創意

★中英文對照。

(中國時報)