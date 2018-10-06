2018年10月06日 01:21 中國時報 朱真楷 、 鄭舲 、 林和生 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡政府重啟深澳燃煤電廠，引爆北台灣空汙危機，已嚴重衝擊民進黨年底九合一選情。在民意反彈下，行政院長賴清德昨日宣示，經濟部站在專業立場，認為如果中油觀塘第三天然氣接收站順利興建，並重新檢討天然氣發電計畫，且可以滿足電力供應需求，同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可行性。

確保天然氣穩定發電

賴清德昨日是在立法院接受施政總質詢時，對民進黨立委羅致政詢問，在天然氣供應相對穩定成長的情況下，深澳燃煤電廠是否有檢討繼續興建的可能性時，作上述表示。

經濟部長沈榮津對此先是表示，政府在規畫燃氣機組的發電佔比時，要從35％提升到2025年的50％，設置中油觀塘第三天然氣接收站是必要的。他說，這個接收站有助於供氣量的足夠與穩定，所以在此條件下，「政府會來全面盤點跟檢討，燃氣機組的規畫。」

羅致政追問，在天然氣穩定成長的情況下，可以去檢討深澳電廠是不是要興建的可能性？沈榮津說，經濟部會盤點、檢討燃氣機組的規畫，新的規畫如果能滿足用電需求的話，政府可以重新評估停止深澳計畫。

羅致政再詢問賴清德，沈的說法是不是代表行政院的立場？賴揆三度強調行政院同意沈榮津的宣示。賴揆這項說法，外界解讀是以深澳電廠停建交換中油觀塘第三天然氣接收站興建。

停蓋深澳電廠開條件

不過，賴清德也說，政府的責任是穩定供電，還有空汙減排，而深澳電廠的用意也是如此。他說，深澳電廠是舊的電廠，不是從無到有，而且是更新使用超超臨界加上除汙設備，目標就是要穩定供電與減排汙染。

對於行政院拋出「交換條見」，蔡英文總統5日南下屏東視察大潮州人工湖，被問及深澳電廠問題，蔡停下腳步回說：「賴院長不是講了嗎」？民進黨團幹事長李俊俋也表示，賴清德站在行政院長的高度，必須整體評估能源政策，思考如何解決問題，「最重要的是要有足夠的電可以用」。

藍委轟矛盾自打嘴巴

國民黨團書記長曾銘宗則說，過去政府對深澳的評估是「若不興建北部就會缺電」，但現在又說三接站環評過關，深澳就可以不用興建，「不就是前後矛盾、自打嘴巴嗎？」曾銘宗認為，賴清德在此時拋出這個議題，明顯只是為了選舉操作，挽救新北選情，說不定選後又會重起爐灶，重新興建深澳電廠。

(中國時報)