剛果仁醫、婦權女將 獲和平獎

63歲的剛果民主共和國仁醫穆克維格（左，美聯社），及伊拉克庫德族少數族裔雅茲迪的穆拉德（右，法新社）同獲2018年諾貝爾和平獎殊榮。

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中國時報
／綜合報導

#MeToo（我也是）反性侵運動風起雲湧屆滿1周年，挪威諾貝爾委員會5日宣布2018年諾貝爾和平獎得主，由剛果婦科仁醫穆克維格（Denis Mukwege）與被迫淪為「伊斯蘭國」（IS）性奴的雅茲迪族婦權女將穆拉德（Nadia Murad）共同獲獎，以表彰他們遏止戰爭性暴力、為受害婦女發聲的努力。

挪威諾貝爾委員會表示，兩人置個人安危於度外，「勇敢對抗戰爭犯罪，確保受害者得到公道。他們致力於終結以性暴力作為戰爭武器，在喚醒世人關注並對抗這類戰爭罪行，做出卓越貢獻。」

儘管國際賭盤看好促成朝鮮半島緊張情勢降溫的南韓總統文在寅，不過穆克維格和穆拉德去年就都獲得提名，也是今年的大熱門。

治療過4萬受害女性

在和平獎得主名單出爐時，現年63歲的穆克維格還在醫院動手術，醫院工作人員爆出歡呼聲和掌聲，等他一出手術房眾人一擁而上抱住他慶祝。剛果政府與穆克維格向來存歧見，並指控他的人道工作「政治化」，不過仍恭喜他獲獎。

1999年，穆克維格在剛果民主共和國東部開設醫院，治療在內戰中遭性侵的4萬名女性，協助她們走出傷痛，獲封為「神蹟仁醫」。

現年25歲的穆拉德，出身伊拉克庫德族少數族裔雅茲迪族，2014年，年方21歲的穆拉德和數千名同族女子，在伊北摩蘇爾遭IS綁架，被轉賣多次，不但淪為性奴，還被迫嫁給IS聖戰士，家人則慘遭殺害。

曾被轉賣淪IS性奴

但幸運的是，穆拉德僅在這個人間煉獄受苦3個月就成功逃脫，輾轉前往德國定居。她重獲自由後成為阻止雅茲迪人滅族的代表人物，為人權挺身而出，致力於終結人口販賣、並呼籲世人對性侵成為戰爭武器採取強硬手段。

兩人獲獎消息傳出後，曾以推動婦女就學權獲和平獎殊榮的巴基斯坦少女瑪拉拉、去年得主「國際廢除核武器運動」，伊拉克政府，以及德國總理梅克爾都向兩人道賀。

(中國時報)

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