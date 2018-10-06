觀塘換深澳 政院邏輯全不通 環團斥打假球 為搶救蘇貞昌

2018年10月06日 01:21 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

賴揆昨表示，如觀塘三接站能順利興建，可考慮重評深澳電廠是否興建，一語激起千石浪，讓環團炸開鍋，環團認為根本是「打假球」救民進黨新北市長參選人蘇貞昌。圖為上月環團在新月橋懸吊，籲蔡政府撤深澳電廠。（吳岳修翻攝）

行政院長賴清德昨天上午表示，若觀塘案環評過關、中油第三天然氣接收站（三接站）順利興建，將來供電無虞，可重新評估深澳燃煤電廠是否還需要興建。保護大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政批，這些都是政治與選舉考量，綠營以為鄭文燦在桃園的選情穩妥，便想拉抬搶救蘇貞昌在新北市的選情，根本是打假球。

製造空汙與保育對立

潘忠政說，行政院的態度就是要強行通過觀塘案環評，如今再把已經通過環評的深澳案牽扯進來。其實兩個案子性質完全不同，一個是會破生態保育，另一個則會製造空汙、影響人民健康，如今卻硬要綁在一起，成為二擇一的選項，邏輯完全不通，這根本是認為桃園因藍營分裂，鄭文燦可以躺著選，此時對深澳案鬆口，正好可以紓解蘇貞昌在新北市的選情壓力。

潘忠政研判，把兩件環評案綁在一起也有分化環保團體的作用，原本站在環保的立場，反對三接站與反對深澳電廠的環團會相互支援，如今賴揆對深澳案鬆口，或許是認為這樣就會讓反深澳案的環團與反三接站脫鉤。

不過，反對深澳案的環團「綠色公民行動聯盟」認為，政府考慮停建深澳電廠是正確的方向，但並不能就此犧牲藻礁生態。行政團隊提出的交換說、條件說，綠盟都覺得不是必然非得如此做不可，像桃園生態、北部停建深澳廠、中南部減煤等環保議題與訴求都是可以兼顧的，不用擇一犧牲或製造環團之間的對立。

綠盟並認為，要解決觀塘案、避開生態影響與衝擊的是中油三接站的替代方案，無論台北港、林口港、浮式站體或其他更多元的組合替代方案，不少學者都認為技術上是可行的，只是過去遭到刻意排除，徒然浪費了多方評估的時間。

三接站非無替代方案

按經濟部規畫，如果三接站能在預定的今年11月開工，最快也要到2023年才能如期完成。但按目前環評過程一再拖延，11月能否如期開工仍是未定之天。三接營運量預估達300萬噸，一旦建成將供台電大潭電廠新機組使用，如延宕且無替代方案，台灣未來供電將出問題。

此外，其他環團主張持續要求政府及中油，應以環境與生態做優先考量，不要像過去一直限縮選項，這樣才能在天然氣北部接收站的選擇上，找一個最能兼顧各方的方案。

(中國時報)