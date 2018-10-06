深澳電廠可能不蓋 能源配比失衡 缺電恐成日常

2022~2026年備用容量率變化預測

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中國時報

深澳電廠「急轉彎」可能不蓋，並不僅僅是所謂0.1%備容量率達標問題，實際上，棄深澳背後還隱含4大風險，不可不慎。除便宜燃煤不用可能刺激電價上漲外，台電研究，北部電網「北東區」，包含台北、基隆、新北一部分，在核一二除役、深澳也不用後，這幾縣市缺電風險將大幅拉高。

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棄深澳4大風險除「電價上漲」、「北東區停電風險升高」外，還包括「能源配比失衡」及「台商回流電力不足」。

先看供電。根據經濟部所做長期備用容量率預估，深澳電廠2部燃煤組如不能於2025年、2026年上來，備用容量率將剩14.9%、13%，低於法定15%。這還是去年預估，今年陸美貿易戰、台商回流潮，用電勢必大增，加上台積電5奈米、3奈米新廠籌建，台電預估，把這些用電成長加進，實際2025年備用率恐直接掉到13%以下，2026年還會更低，供電風險大增。

至於區域電力失衡，一位台電人聽到深澳可能不蓋後歎息說，「以後民眾在北部買房子最好不要買北東區，太危險了！」台電人指的「北東區」，泛指北部電網分界，包括台北市、基隆市及部分新北市，約占北部用戶數60%。據台電最新研究，該區域在核二除役、核四廢建後，如加上深澳電廠放棄，北東區將只剩改建後的協和電廠，及支援北部的花蓮和平電廠苦撐，電力供需嚴重失衡，只要中電北送出問題，此區域可能大停電。

另外，原本執政黨非核家園燃煤配比占發電三成，深澳不蓋後，勢必只能尋找天然氣電源，屆時天然氣發電可能跨過5成，更讓國內電源過於仰賴單一電源風險攀高，不僅遇颱風天然氣運補可能斷氣，甚至一條海管斷掉就是815大面積停電重演。

台灣未來電力是否真要押寶天然氣及尚待發展的綠能上，並放棄核能、燃煤兩種成熟能源？是政府以三接站換深澳政策考量時，無所迴避的風險。

(中國時報)

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