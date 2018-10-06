新聞分析－回想那一票 詹順貴情何以堪

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中國時報

行政院長賴清德昨在立院答詢時表示，只要觀塘案在環評大會過關，可考慮深澳燃煤電廠停建，這無異直接打臉環保署副署長詹順貴，因為當初就是他在8比8平手時投贊成票，才讓深澳電廠案通過環評。

深澳電廠案通過後，不僅環團與民眾罵聲不絕，也引發龐大政治效應，使得北部幾縣市選情都受影響，尤其首當其衝的新北市，如今綠營可能為拉抬選情，拋出中油三接站替代深澳風向球，這讓半年多前排除萬難，幫助深澳案通過環評考驗的詹順貴，情何以堪！

律師出身的詹順貴投入環保運動20餘年，在野時他是著名環保鬥士，舉凡台東美麗灣渡假村、中科三、四期訴訟、台塑六輕大火、苗栗大埔事件、反南鐵東移自救會等案，都看得到他削瘦的身影，與政府機器奮戰，讓「阿貴律師」在環保團體中備受推崇。

民進黨再度執政後，詹順貴獲總統蔡英文青睞進入體制內，搖身一變成為環保署副署長，角色的轉換也使他必須調整過去的心態與言行，尤其成為執政團隊一員，必須為政策背書，協助通過法定程序。

去年3月的大潭電廠髮夾彎事件，據說連詹順貴自己都覺得不是滋味，最重的一擊則是今年3月14日環評大會，攸關北部人民健康風險的深澳電廠案，詹順貴不惜投贊成票使其過關，事後不僅失去多位環團友人的信任，多年來在環保界樹立的形象也大受影響。

而這次觀塘案，經過3次環評大會仍無法敲定，3日他還請假未出席，並意外引發請辭明志插曲，未料行政院4日卻表示，無論去留都尊重其個人決定，加上昨天三接站換深澳廠的說法，均凸顯詹順貴的處境尷尬，陷入進退維谷的窘境。詹順貴是否會因為賴揆的髮夾彎，由請假變成真請辭，外界都在看。

(中國時報)

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