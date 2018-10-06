能源大是大非 政府竟當做麵包

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德昨指示「有條件評估停建深澳電廠」，台北市商業會理事長王應傑回應，政府把開電廠當成「做麵包」嗎?以為早上搓麵團、下午就有熱騰騰麵包出爐，事實上，電廠從構想、規畫、執照、蓋廠到發電，至少要花5、6年時間，國家能源政策是大是大非議題，王應傑認為，應長期規畫，每個環節都要安排得「天衣無縫」，若一時為政治立場、選舉考量而臨時轉向，全台供電很容易出問題。

身兼工商協進會理事長的台玻集團董事長林伯豐表示，總統蔡英文、行政院長賴清德多次掛保證「台灣不會缺電」，但工商團體仍然對電力供給感到憂心，理由很簡單，要維持經濟發展，電力需求只會多、不會少，若再少一個電廠運作，若沒有相關配套措施，會讓企業界更擔心了。林伯豐認為，一旦有缺電疑慮，台商可能會放棄回台。

全國工業總會祕書長蔡練生表示，企業最關心的是供電穩定、電價合理，而不是政治立場，如果接收站不影響供電當然支持深澳電廠停建的決定；但凡事都要有備案，建議將核電列入選項。

王應傑指出，既然政府考慮讓深澳電廠停建，就該根據電業自由化的相關規範，由政府帶頭大力鼓勵民營電廠加入，包括申請電廠的執照、周邊安全、法規鬆綁等，從行政院、能源局、工業局到各縣市政府等，由上而下都要傾全力支持，民間才更有願意投資電廠，不僅解決空汙、帶動地方就業，還能透過投資減輕銀行爛頭寸負擔。

(中國時報)

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