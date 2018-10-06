蓋電廠也能出爾反爾 台電錯愕

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德丟出深澳電廠有條件停建，台電上下昨一片「錯愕」，還有老台電人紅了眼眶。但經濟部方面已表示，如天然氣第三接收站通過，會儘快提出深澳停建評估，可能在林口電廠找地增建第四部超超臨界燃煤機組。

不過台電認為，林口電廠已無地，除非「填海造陸」，但如此工期要拉長到6年，還不說突破海岸管理法限制、水文調查等時間，緩不濟急。

經濟部表示，堅持蓋深澳是因三接站還不確定，不能放棄。如環評確定可過，就會啟動評估深澳停建。經濟部會提出深澳替代評估方案，屆時會涵蓋如何穩定供電、維持能源配比50：30：20（天然氣：燃煤：綠能），乃至於如何不衝擊電價分析等。

對於賴揆率爾提出評估深澳電廠停建，一位老台電人備感無力，說著說著還紅了眼眶。說且不談深澳環境評估已招標花了1000多萬，過去台電花了多少努力與地方溝通，都白費了。某台電主管也直言「錯愕」，說蓋電廠不是變魔術，缺口可以馬上變出來。

經濟部指出，深澳停建後還是有很多選項可以考慮，有北部蓋新燃氣電廠、現有電廠增建燃氣機組、或是開放IPP(民營電廠)增建機組容量，以補上缺口。其中電廠新增，在林口電廠內再增建第四部燃煤機組具有可行性。

台電無奈說，如果上面指示也只能想辦法，例如研商中油第三接收站可否增加供氣量給大潭電廠，或是原定2027年後商轉的通宵電廠新4、5號機組往前提到2025年，但該案還在做可行性評估，工期要提前很困難。

(中國時報)

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