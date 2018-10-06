新聞透視－綠解燃煤之急 充滿政治算計

2018年10月06日 01:22 中國時報 朱真楷

行政院長賴清德說，深澳電廠可以終止，前提是第三天然氣接收站必須興建。乍聽像是解開「燃煤之急」，問題是，撇開拿海洋生態換新鮮空氣的荒謬性不談，請問接收站的環評真能如期過關嗎？新增天然氣的發電量，能補足深澳電廠缺口嗎？說穿了，賴揆此時鬆口，除了凸顯蔡政府無疑已讓台灣陷入能源捉襟見肘，更多是為了挽救瀕危選情的政治算計。

停建深澳 恐是口水支票

空汙問題，讓民進黨在9合1大選被一路壓著打，不僅衝擊雙北，更牽動台中。為翻轉劣勢，賴清德在選前拋出評估停建深澳主張，背後盤算當然是為救選情；但細究內容，會發現這恐怕只是難以接受檢驗的「口水支票」。

首先，賴清德的辦法，簡單說就是「以第三天然氣接收站，取代深澳電廠」。問題是，設接收站是今天才有的新計畫嗎？不是吧！無論是蓋接收站或重啟深澳，兩者都是建構蔡政府非核家園的子計畫，今天卻突然說其中1項可取消，這如果不是胡謅，就是暴露蔡政府的能源政策從規畫就有問題。

昨是今非 哪句才是真話

而且，賴清德難道忘了，自己在9月25日立院備詢時，不是才堅稱「深澳電廠有它存在的必要」？怎麼今天又改口有A就不需要B？請問您哪一句才是真話？

再者，蔡政府宣稱，深澳電廠每年可供應79億度電。換言之，若真要在桃園大潭電廠新設第三天然氣接收站以取代深澳，那麼請問大潭電廠在既有發電的規畫及能力下，有辦法再額外榨出79億度電嗎？

更嚴重的是，深澳電廠最為人詬病的，就在於它必將增加北台灣空汙因子。結果，「觀塘換深澳」的主張，擺明是拿藻礁當祭品，威脅民眾不犧牲海洋生態，就等著吸髒空氣，曾對土地許下曾諾的民進黨，今天卻提出這種交易，是該自覺羞愧。

以核養綠 度過非核陣痛

2011年彰化爆發反國光石化抗爭，當時蔡英文呼籲馬政府，這個國家要做個選擇，是要乾淨的台灣？還是充滿汙染的台灣？同樣一句話，蔡英文是該捫心自問，觀塘與深澳真的只能二選一？

環保與經濟雖難兩全，但至少不可兩敗俱傷。問題是，蔡總統趕著上路的非核家園政策，確實已讓台灣能源陷入10個鍋、9個蓋的危機；此刻，蔡政府須審慎思考，若真做不到大漲電價以價制量，那就要大膽髮夾彎，讓台灣藉由「以核養綠」度過走向非核家園的陣痛期，才能讓國家的能源供應不再繼續走鋼索。

(中國時報)