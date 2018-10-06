觀塘換深澳 侯批立場反覆

侯友宜競選總部5日推出「侯大霾罩」口罩競選小物，侯友宜（右三）也和年輕朋友戴上口罩反對深澳燃煤電廠。（葉德正攝）

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中國時報
、吳岳修／新北報導

行政院長賴清德觀塘交換深澳說，引發輿論譁然，國民黨新北市長參選人侯友宜痛批賴立場反覆不定，身為萬里子弟，卻把新北市民健康當交換籌碼，「你的立場到底在哪裡？」新北市環保局長劉和然也怒指，「這2個案子一碼歸一碼」，交換說也代表今年3月的深澳電廠環評大會「玩假的」，政治凌駕專業，環評制度蕩然無存。

侯友宜表示，賴院長過去信誓旦旦說「深澳電廠一定要蓋」，遇到選舉又說不蓋，把新北市400萬人民權益，當成交換選票利益的籌碼，立場反覆不定，根本就是「選前不蓋、選後硬蓋」的伎倆。侯說，自己從頭到尾只有一個立場，就是「堅決反對興建深澳燃煤電廠」。

侯友宜強調，深澳燃煤電廠沒有交換條件，這是對環境保護、自然生態與人民健康的立場，呼籲不管是什麼黨派，所有參選新北市的議員、里長都要站出來反對興建深澳燃煤電廠，因為守護民眾健康是每位參選人的責任，「蘇老縣長趕快站出來反對蓋深澳電廠，賴院長趕快把深澳電廠撤回去吧！」

劉和然表示，剛開始聽到賴院長說出「停建」二字有點開心，接著聽下去才發現「完了」，深澳燃煤電廠影響的是空氣汙染、健康與生態衝擊，觀塘案則是天然氣接受站，影響桃園地區藻礁生態，「兩個截然不同的案子，竟可以互相交換？令人不可思議！」

「所以3月的深澳燃煤電廠環評大會是玩假的？」劉和然直指，深澳與觀塘2案都是關乎環保專業問題，行政院身為主管機關可以不蓋，但院長卻不是因聽到學者、環保團體這些日子奔走、疾呼，反而是以交換條件形式決定不蓋，難保未來不會因政治因素繼續蓋下去。

劉和然認為，觀塘案環評委員們對環評大會主席不信任，多次要求官方委員退席或自己主動退席，如今用政治交換處理，破壞辛苦建立起來的制度，未來環評前景堪憂。

劉和然強調，新北市不是反對蓋電廠，而是反對蓋有汙染的燃煤電廠，其他綠能、地熱或潮汐等方式皆可接受，燃煤電廠不只排放PM2.5，還有重金屬汙染，已違反國際潮流，「不論蓋在台灣哪裡，新北市都反對！」

(中國時報)

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