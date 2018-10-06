籲鄭別當幫凶 環團11月3日重返凱道

2018年10月06日 01:22 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

中油天然氣第三接收站環評大會兩度流會，10月8日將再開會，台灣健康空氣行動聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體昨呼籲桃園市長鄭文燦履行守護藻礁的承諾，勇於向行政院說「不」。環團也宣布11月3日將重返凱道舉辦「救藻礁反深澳大遊行」，要求執政黨撤回兩案。

台空盟理事長葉光芃表示，鄭文燦選前說「保護藻礁永不妥協」，但就任後都沒表示，就連最近環團高聲呼籲都沒出聲。他質疑，鄭文燦去年曾為龍潭高原電廠案發函給行政院表示不贊成，環評因而退回，為何在藻礁案卻無作為？

葉光芃說，鄭文燦最有資格、也有義務跟責任守護藻礁，呼籲鄭別當沉默的幫兇，勇敢向行政院長賴清德說不，停止殺戮，否則若對藻礁見死不救，恐成未來無法抹滅、如影隨形的汙點。

葉光芃也批評，民進黨為了藻礁，不到兩周開了3次環評大會，不僅用圍欄和重重警力阻擋民眾進入旁聽，平時都不出席的官方代表還通通出籠投票，「跟過去國大代表有何不同？這就是民進黨想要的民主嗎？」

葉光芃說，硬要強行通過深澳案和觀塘案，已經讓人民忍無可忍，因此台空盟決定繼2015年舉辦反空汙遊行後，在選前20天重返凱道，要求政府別再蠻幹，停止興建深澳電廠、別在觀塘興建三接站，守護美麗的深澳灣和珍貴的千年藻礁生態。

中研院院士廖運範也提出書面意見指出，作為世居桃園觀音、親友長期支持民進黨的人，對鄭文燦當選前親自出席護藻礁行動、當選後態度丕變，非常失望。廖說，他在藻礁環評會公民發言時，曾對環保署長李應元說，藻礁是舉世稀有的7500年歷史珍寶，破壞了無法彌補，請為台灣留下這個寶貝。

廖運範呼籲李尊重專業意見，注意「揭露」與「利益迴避」，中油花錢請成大做的水文研究等結果，不能當作依據。他要求官派環委知所進退，應利益迴避不能投票，也請當年不畏「回台入監」壓力的李應元要力抗賴清德的「行政壓力」。

(中國時報)