犧牲桃園救援蘇 民代批選舉騙局

2018年10月06日 01:22 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 呂筱蟬、／桃園報導

行政院長賴清德拋出觀塘第三接受站若完工，將可停建深澳電廠，在地民眾痛批，「不拿新北人的肺發電，改犧牲桃園市觀音沿海珍貴藻礁生態，很可笑！」呼籲政府別硬要讓三接環評通過；另有議員質疑，桃園市長鄭文燦因選情穩定，犧牲桃園救援在新北選情低迷的蘇貞昌，以換取未來進軍中央。

國民黨桃園市長參選人陳學聖也痛批，三接影響藻礁生態，深澳電廠影響人民健康，不能用二分法去犧牲其中一項，更不能相提並論，「這完全是選舉詐術！」中央政府若有誠意，不僅要停建深澳電廠，同時也要將三接站設在台北港，讓藻礁得以保存。

「這根本是一場騙局！」觀音地區在地人士炮轟賴清德的說法「非常可笑」，既然新北抗議深澳電廠，桃園在地人更強烈拒絕第三接受站，選舉要到了，別欺騙選民，深澳電廠和第三接收站是兩碼子事，觀音珍貴的藻礁生和居民生活品質也不能犧牲，希望中央不要再牽扯，程序怎麼做如何進行，都要照規矩來。

市議員參選人牛煦庭質疑，「新潮流皇太子」為了政治前途出賣桃園環境權；他指出鄭因選情穩定，向賴清德輸誠、救援蘇貞昌，藉此累積進軍中央本錢。

鄭文燦表示，市府海岸管理處依據法令及保育原則，保護許厝港溼地、草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬等4大海岸生態，若三接環評不過，則應該放棄，若環評通過，也應以生態保育原則審視其工程，一切以環評專業考量。

大潭電廠表示，目前現有6部發電機組，發電量約占全台11％，北部則占1／3，中油天然氣第三接收站興建與否，關係到大潭電廠第二期發電計畫是否順利進行，包含新增3組發電機組增加發電量，並評估三接站若可順利興建，大潭發電量可占全台15％以上，北部用電可望無虞。

(中國時報)