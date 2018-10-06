PM2.5減量 龍簽承諾書

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中國時報
／台中報導

台中市長林佳龍5日應市議員要求，簽署2022年空汙減量承諾書，允諾有信心提前在2020年，將台中市PM2.5年均值降至聯合國標準15微克／立方米，並強調改善空汙不需透過公投，行政部門就在做，不論中央或地方設定的目標，都超過公投要做的。

台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿昨在市政總質詢時指出，空氣汙染不是換市長就會突然變好，這是不負責任的說法，近年來台中市展現改善成果，反空汙是普世價值，怎麼會要公投？空汙治理是不分政黨的議題。

林佳龍說，中選會為辦理選務及公投機關，已指出部分連署書有造假之嫌，神聖的公民投票為直接民主，程序上若涉違法，會使其正當性下降，相當可惜，要改善空汙不需要透過公投，不論中央或地方政府設定的目標，都超過公投所要做的。

議員並要求林佳龍共同簽署「空汙減量承諾書」，未來4年台中PM2.5將下降25％，達成聯合國的最高標準15微克／立方米。林佳龍簽署並宣示，有信心在2020年即達到聯合國最高標準。　對此，國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊發言人吳皇昇表示，反空汙議題只會襯托出林佳龍執政問題，「盧秀燕為台中挺身而出的使命，從未動搖！」民進黨透過多種管道對盧秀燕舖天蓋地攻擊，但這些惡意無法掩蓋全國人民和市民反空汙的決心。

(中國時報)

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