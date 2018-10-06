新聞透視－選情急凍 綠拉攏獨派取暖

友善列印
中國時報
季 節

時代力量立法院黨團提出《公民投票法》修正草案，要將領土變更列入公投範疇，以及《兩岸人民關係條例》修正草案，針對中華民國國民領取大陸居住證者，必須除籍，雖都遭國、親兩黨團反對，但在民進黨團支持下，經表決後順利付委審查，這顯示了在執政無能之下，民進黨只能拉攏台獨基本盤，緊抓深綠選票穩住地方選情。

上會期 還表示反對

2016年大選時，民進黨為了贏得絕大多數的中間選票，力拚總統勝選以及立委過半，在兩岸政策上採取相對較溫和的口號，蔡英文喊出「維持現狀」、在中華民國憲政體制下處理兩岸關係。

一直到立法院上個會期時，當時代力量提出要修改《公投法》第2條將領土變更案、憲法變更案、制定新憲法列入可公投項目時，民進黨都還表示反對。當時民進黨立委力主領土、修憲等議題，修改程序都規定在憲法增修條文第12條中的公民複決相關規定中，《公投法》是一個程序法，不能跳脫《憲法》相關規定。

髮夾彎 都是為選舉

在民進黨的支持下，與泛藍軍聯手拆除修憲、領土變更這2顆恐觸動兩岸敏感神經的未爆彈。時代力量為了爭食深綠選票，避免提前在年底選舉泡沫化，提出兩項爭議性修法，出發點不難理解；如今民進黨卻態度逆轉，護航提案付委，這樣的「髮夾彎」，或許可以由選情不利解讀。

各項民調都顯示，包括台中、彰化等多個民進黨執政縣市，選情都呈現膠著，甚至國民黨選將大多數領先的狀態，這對民進黨而言無疑是個重大危機。想要確保勝選，以如今中央執政無能的情況下，很難寄望中間選民回流，只能把腦筋動到深綠獨派選票上，因為基本盤一旦流失，將直接衝擊選戰結果。

扁曾說 台獨做不到

為了拉回這類民眾，民進黨在選前重新走上極獨老路，也就不令人意外了。然而陳水扁當總統時都曾說過台獨是自欺欺人，正名制憲做不到就是做不到，如今面對比當年更強大的中共，又怎麼可能實現？

況且，院會交付委員會審查，還需經過程序委員會，審查的委員會召委何時排入議程？還是直接打入冷宮？距離三讀可說遙遙無期，所以現在大綠小綠的動作，說穿了其實就是因為選情不利，只是想要騙出深綠選票的一場秀。

(中國時報)

PM2.5減量 龍簽承諾書 時力兩提案 付委審查

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。