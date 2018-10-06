新聞透視－選情急凍 綠拉攏獨派取暖

2018年10月06日 01:22 中國時報 季 節

時代力量立法院黨團提出《公民投票法》修正草案，要將領土變更列入公投範疇，以及《兩岸人民關係條例》修正草案，針對中華民國國民領取大陸居住證者，必須除籍，雖都遭國、親兩黨團反對，但在民進黨團支持下，經表決後順利付委審查，這顯示了在執政無能之下，民進黨只能拉攏台獨基本盤，緊抓深綠選票穩住地方選情。

上會期 還表示反對

2016年大選時，民進黨為了贏得絕大多數的中間選票，力拚總統勝選以及立委過半，在兩岸政策上採取相對較溫和的口號，蔡英文喊出「維持現狀」、在中華民國憲政體制下處理兩岸關係。

一直到立法院上個會期時，當時代力量提出要修改《公投法》第2條將領土變更案、憲法變更案、制定新憲法列入可公投項目時，民進黨都還表示反對。當時民進黨立委力主領土、修憲等議題，修改程序都規定在憲法增修條文第12條中的公民複決相關規定中，《公投法》是一個程序法，不能跳脫《憲法》相關規定。

髮夾彎 都是為選舉

在民進黨的支持下，與泛藍軍聯手拆除修憲、領土變更這2顆恐觸動兩岸敏感神經的未爆彈。時代力量為了爭食深綠選票，避免提前在年底選舉泡沫化，提出兩項爭議性修法，出發點不難理解；如今民進黨卻態度逆轉，護航提案付委，這樣的「髮夾彎」，或許可以由選情不利解讀。

各項民調都顯示，包括台中、彰化等多個民進黨執政縣市，選情都呈現膠著，甚至國民黨選將大多數領先的狀態，這對民進黨而言無疑是個重大危機。想要確保勝選，以如今中央執政無能的情況下，很難寄望中間選民回流，只能把腦筋動到深綠獨派選票上，因為基本盤一旦流失，將直接衝擊選戰結果。

扁曾說 台獨做不到

為了拉回這類民眾，民進黨在選前重新走上極獨老路，也就不令人意外了。然而陳水扁當總統時都曾說過台獨是自欺欺人，正名制憲做不到就是做不到，如今面對比當年更強大的中共，又怎麼可能實現？

況且，院會交付委員會審查，還需經過程序委員會，審查的委員會召委何時排入議程？還是直接打入冷宮？距離三讀可說遙遙無期，所以現在大綠小綠的動作，說穿了其實就是因為選情不利，只是想要騙出深綠選票的一場秀。

(中國時報)