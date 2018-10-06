時力兩提案 付委審查

2018年10月06日 01:22 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

時代力量立法院黨團提出《公民投票法》修正草案，主張將領土變更案等列入公投適用事項；另也提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，納入國民領取大陸「居住證」者將喪失台灣戶籍，兩案國、親黨團難敵綠營人數優勢，昨在立法院院會交付委員會審查。

針對時力黨團提出之《公民投票法》修正草案，及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，國民黨團及親民黨團在院會中均反對付委，要求退回程序委員會，但最終兩案經表決通過，交付內政委員會審查。

對此，國民黨團隨即召開記者會，書記長曾銘宗直批「這是不負責任的作法」，恐引起國內統獨爭議、造成政治動盪不安。

曾銘宗進一步說，時力提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》增列5條，其中，國民在大陸取得居住證者必須除籍一案牽涉甚廣，若修正條文通過，將對100萬名在對岸的台商、台生、台青產生重大衝擊，逼迫他們做出選擇、引發出走潮，對台灣企業將產生重大影響；時力為了自身政治利益，提出如此不負責任的提案，國民黨團要嚴厲譴責。

藍委李彥秀質疑，身為執政的民進黨團居然附和時力的提議，且當初時力提《公投法》第2條修正案，民進黨立場全然反對，如今離選舉不到50天，難道是民進黨地方選舉緊繃，只好拿出統獨意識型態老把戲，拉高族群對立騙取選票？

藍委林麗蟬也說，在大陸申辦居住證僅為了生活便利性，蔡政府卻為此去限縮、剝奪公民權，等同將台商、台生、台青往外推，未來台灣還有競爭力嗎？

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋則強調，民進黨團向來沒有在擋法案，主張任何法案都應交付委員會討論，至於對個別法案之態度，就等進入委員會後再詳細討論。

(中國時報)