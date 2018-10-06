監院聲請釋憲 不受理

2018年10月06日 01:22 中國時報 林偉信 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

監察院去年對《不當黨產條例》聲請釋憲，15位大法官經討論後，有5位贊成受理，最後在爭議中，多數大法官認定，監院並非因行使職權且適用該條例有違憲爭議，或與行政院對此見解歧異須統一見解，不符合相關受理規定，昨決議不受理。至於行政法院法官聲請部分仍在審查中。

大法官會議釋憲70年來，對是否受理聲請案採取祕密會議，不能發表不同意見書，但因前瞻法案遭不受理引發爭議，此次特別開放講述不同意見；湯德宗、吳陳鐶、林俊益等5位大法官創先例，措詞強硬提出不同意見書。

湯德宗等人疾呼「開大門、走大路」，並質疑受理聲請「有那麼嚴重嗎」？大法官們到底在顧慮什麼?用洪荒之力決議不受理，不怕被質疑為政治服務、為執政黨護航嗎?

湯德宗直言，人民不滿各項「改革立法」競相聲請釋憲，大法官為何全面緊縮釋憲之門、緘默不語，希望「明辨是非、為法治社會長留元氣、俯仰無愧」。尤其本案不受理明顯悖離大法官解釋的先例，硬把監院調查權排除監察權之外，不符合法治國「公平執法」的原則。

前年立法院通過《不當黨產條例》，監院接獲民眾陳訴，指責行政院有怠於移請覆議及聲請釋憲等情況，監院行使調查權後認為該條例有違憲疑義，去年函詢行政院並聲請大法官會議解釋。

然多數大法官主張，監院只是行使「調查權」並非「監察權」，既不適用《不當黨產條例》發生違憲爭議，與行政院也沒有因此產生法律見解歧異，須由大法官會議統一見解，因為聲請案不符合《大審法》規定。

此外，監院直接挑戰立院制定的法律是否合憲，如從寬受理，將破壞憲政體制及《大審法》要件，讓監院對所有立法進行全面性審查，逾越監察權範圍。況且，人民經訴訟救濟確定後，也可用確定終局裁判聲請釋憲。

提案調查的監委劉德勳、仉桂美發表聲明，批評此舉嚴重侵害監察權，逾越權力分立界限，形同踐踏五權憲法、踐踏自己的尊嚴，喪失維護憲法的功能，應予譴責。對於此次大法官會議不受理決議案，侵害監察權部分，將會聲請釋憲。

(中國時報)