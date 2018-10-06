新聞透視－人民才是裁判 中選會別再模糊焦點

2018年10月06日 01:22 中國時報 楊佳穎

《公投法》修正後擺脫「鳥籠公投」標籤，民進黨當時還高舉「人民作主、還權於民」看板，如今來看卻只是換成中選會對「政治不正確」公投案處處伸手、刁難，甚至放話意圖讓公投案蒙上陰影、模糊民生議題焦點，與當初高喊「打破鳥籠」態度判若兩人，再度換位置、換腦袋，刻意遺忘公投案「人民才是最終的裁判」。

身為獨立機關，中選會對公投案理應「樂觀其成」，讓人民用選票真正為自己做主；實際上中選會卻搶先槓上國民黨，對外放話、強硬提告，與執政黨一搭一唱；主委陳英鈐還在立法院痛心落淚，一次次充斥著政治語言，悄悄為國民黨公投案貼上標籤。

再者，中選會「嚴以律人、寬以待己」，不僅未依《公投法施行細則》規定，收取公投連署書「應予點清」，引發反空汙連署書數量爭議；且在《公投法》中也寫明不合格連署書之審查標準，剔除後連署達標就應予以成案，將決定權交付人民，怎麼還需要召開委員會議討論成案與否？

中選會爭議一項又一項，於情於理都有失獨立機關高度，且陳英鈐一下放話、一下自我揶揄「豬頭」，少了中立性及各界尊重，如何帶領中選會辦好接下來的選務工作？

國民黨反空汙、反核食、反深澳電廠等3案，都與民生息息相關，緊接著反核食、反深澳2案將於9日的委員會議中審議成案，中選會如何「依法行政」，各界都會睜大眼看。

(中國時報)