反核食、反深澳電廠公投 達標

圖為國民黨日前將「反核食、反空汙、反深澳電廠」3項公投案連署書送達中選會。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

反空汙公投成案後，中選會昨日再公布國民黨反核食、反深澳電廠等2項公投案連署書查核結果，合格連署書分別有31萬1882份、31萬3165份，確定達標；不過，在近期引發紛擾的「死人連署」部分，兩案也分別出現1.1萬份，另有7萬餘份「有偽造情事」，是否成案仍待9日中選會臨時委員會審議確定。

根據中選會公布最新的連署書查對結果，反核食公投總連署49萬0361份，17萬8479份不符規定，不合格率約為36.39％，並有7萬2810份有偽造情事、1萬1534份連署前死亡。反深澳電廠公投案總連署數則為49萬2818份，17萬9653份不符規定，不合格率約為36.45％，並有7萬2184份有偽造情事、1萬1461份連署前死亡。

對此，國民黨團書記長曾銘宗表示，3項公投案國民黨都有影印留底，若有疑義可一一比對，至於死亡連署份數較高的部分，會進一步深切檢討，也盼中選會一套標準、依法行政。他指出，2008年民進黨入聯公投連署中，死亡、偽造、大量抄寫份數也很高，若中選會要對公投案追究責任，也應依法行政、進行相關追訴。

民進黨團則批評，3公投案的連署人數、死亡人數及偽造比例幾乎一模一樣，合理懷疑這3案是系統性、結構性作弊。幹事長李俊俋指出，將請中選會提供案例做比對，看已死亡還連署的是否有相同的人，若有顯然就是作弊假造。

書記長鄭運鵬也說，3公投案死亡人數幾乎一模一樣，顯見「一人死亡，被國民黨剝削3次」；綠委賴瑞隆則說，從數據中可見，在高雄市系統性作弊、偽造比例非常高，佔整體偽造比例將近5成，高市黨部主委韓國瑜應說明道歉。

(中國時報)

新聞透視－人民才是裁判 中選會…

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