外資退 台股4天市值蒸發逾兆

2018年10月06日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

亞洲主要股市表現一覽

美股跌、台海軍演利空消息，外資急退下，台股昨盤中暴跌逾274點，跌破多道整數關卡，終場大跌201點，以1萬517點作收，不僅今年漲幅全飛了，4天下來台股重挫489點，等於市值蒸發1.47兆元，股民平均慘賠15萬元、心在淌血；分析師表示，多空夾擊下，若台積電18日法說會下修營運展望，再加上台塑四寶漲多回檔，台股恐有進一步跌破1萬點整數關卡的可能，光輝10月恐全變了調。

分析師憂跌破萬點關卡

華南投顧董事長儲祥生分析，台股這波跌勢，連最有人氣的權值股都被追殺，櫃買OTC指數大跌3.66％更慘，被動元件、矽晶圓頻頻破底，情況真的很危急；安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，櫃買指數是中小型股的指標，近1周持續疲弱，顯現出內資不具信心，恐將持續走弱。

昨大跌201點 收10517點

台股昨受台海軍演利空消息「嚇」趴，跌幅達1.88％，是亞股跌幅最深的市場，受外資大舉撤出影響，新台幣昨續貶4.8分，收30.84元，連5日貶值，匯率為逾1個半月新低，台灣金融市場呈現股匯雙殺局面；儲祥生說，現在只能樂觀調整心態，股價修正並非壞事，蓄積能量、等待反彈力量。

分析師指出，貿易戰升溫、美元走強、美國10年期公債持續攀升至3.2％，則是外資竄逃亞洲的主要原因，亞股受到拖累也綠油油一片。

對於台股跌破今年起漲點（1萬642點），市值蒸發1.47兆元，金管會主委顧立雄昨表示，台股重挫原因是多重利空「齊發」，但仍看好台股後市表現，有人賣、也有人承接，目前還不需要啟動穩定措施，後市需觀察美元走勢以及貿易戰後續發展。

金管會仍看好後市表現

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，要留意電子族群，不僅面臨市場估值追價意願低的壓力，大盤弱勢更造成個股修正力道加大，加上貿易戰摩擦，市場擔憂旺季不旺，此外，美國期中選舉、台灣九合一選舉逼近，消息面變數亦可能干擾台股，形成多空訊息交錯的震盪格局。

(中國時報)