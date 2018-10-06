台杉稱布局矽谷好機會

2018年10月06日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰升溫，兩國民間的科技研發或新創，也上演「諜對諜」的戲碼；台杉總經理翁嘉盛昨透露，美國政府已盤點新創技術團隊的投資背景，限制大陸資金「錢」進美國，尤其對創投敏感技術更是全力戒備，導致今年投資大減92％（較去年同期相比），而這樣的局面，正是台杉布局矽谷，透過新創投資連結台灣的大好機會。

台杉近1年來募集兩檔基金，翁嘉盛經常走訪美國矽谷新創圈、創投圈，據他上周從矽谷創投圈得知的訊息顯示，大陸創投投資在當地變得非常敏感，從今年初迄今，大陸創投投資美國金額大幅驟降92％，翁嘉盛說：「大陸在矽谷的創投投資，幾乎全部喊停」。

貿易戰升溫，美國早已著手盤點新創技術團隊背後的投資者，翁嘉盛點名，尤其是自駕車、人工智慧（AI）等比較敏感的技術，已限制大陸資金投入，現在大陸想投沒辦法投。

翁嘉盛預估，未來的汽車工業一定會與電子業結合，過去矽谷部分新創團隊是仰賴大陸資金扶植，如今貿易戰場延伸到新創，台灣半導體製具領先優勢，近來也積極發展新創，這對台灣來說是很好的機會，剛好彌補大陸被限制的這塊空缺，靠新創投資與國際連結、培養團隊人才。

台杉投資自去年8月成立，堪稱是國家級投資公司，目前已募集2檔創投基金，第1檔標的以物聯網、高科技為主的「水牛1號」，規模達46.5億元，第2檔主投生技的「水牛2號」，規模59億元，曾被立委質疑資金多來自泛公股，翁嘉盛帶領團隊揭開神祕面紗，避免不實傳言。

翁嘉盛表示，看了200多個投資標的，但真正投資的卻是少數，未來會定期發表投資方向，但很多新創公司非常年輕，沒辦法承受這麼大的壓力、公開讓外界檢視，目前台杉投資的案源，至少有一半資金用在投資台灣的新創事業，其餘國外投資標的，將鎖定能與台灣連結、有助國內產業技術發展。

(中國時報)