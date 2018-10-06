網購機票有詐 19人被騙37萬

消基會嘉南分會自9月中起陸續接獲消費者網購機票遭詐騙的申訴案，目前已有19人受騙，損失逾37萬元。圖為蝦皮購物網站機票賣場，與新聞事件無關。（摘自蝦皮購物網站）

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中國時報
／台北報導

消基會在一個月內接獲8起網購機票詐騙案，消費者在臉書社團購買特價機票，付費後機票卻被無故取消，航空公司又因個資法無法提供訂票人的資料，損失金額達37萬6100元。消基會提醒消費者臉書社團內成員龍蛇混雜，勿因貪小便宜而受騙上當。

消基會自從9月17日陸續接獲消費者網購機票遭詐騙的申訴案件，共計8件、19位受害者，損失金額共37萬6100元。消基會表示，受害者透過臉書社團「便宜機票特賣會」詢問代購特價機票，一名化名「陳東陽」的不知名人士主動聯繫表示可幫忙代購。

「陳東陽」先要求消費者提供護照資訊，訂票後向消費者出示訂票號碼與機票號碼，再要求消費者透過購物網站「蝦皮拍賣」付款。消費者透過航空公司官網確認訂票成功後，便不疑有他直接付款。

然而在9月10日後數名消費者陸續發現訂票遭無故取消，且在航空公司官網內也找不到當初的訂票內容，此時「陳東陽」已將所有聯繫方式刪除，消費者才驚覺自己受騙。

消基會說，「陳東陽」透過國外購票平台如大陸真旅網、深圳航路B2B售票平台、泰國Flynow售票平台等，向雄獅或東南旅行社訂票，導致消費者追蹤困難。

而蝦皮拍賣收到消費者的投訴後，僅要求消費者自行與賣家商量。航空公司則表示，因為訂票是透過雄獅旅行社或其他訂票平台訂購，由於個資法保護航空公司也無法提供訂票人資訊。

消基會表示，長榮航空公司已回覆指出，因所有受害者持有的訂票證明都是由雄獅旅行社開立，因此只能向雄獅旅行社求助；國泰航空公司也表示，已經由營業部門與雄獅溝通，本案處理目前苦無進展。

(中國時報)

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