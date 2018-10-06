台泥儲備幹部年會 發動百人淨灘

台泥在花蓮舉辦儲備幹部年會，上課年輕人發起「環境永續護海洋」淨灘活動。（台泥提供）

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中國時報
／台北報導

台泥在花蓮舉辦三天2018儲備幹部管理年會，總計有11屆107位結業學員參與，涵蓋了在兩岸各關係企業及各廠年輕管理幹部。台泥董事長張安平昨以古希臘哲學家Heraclitus名言期勉參加的年輕人，「不用被一個工廠一個產業一個思想卡死掉，思想要有突破，面對未來市場發展，才有新的可能」。

這次參加年會年輕幹部也發起「環境永續護海洋」活動，前往台泥和平廠鄰近的忠榮海灘撿拾垃圾。一個半小時內，眾人撿拾的垃圾堆積如一座小山。在台泥總部服務的第二屆儲備幹部高正一，看到卡車用的大輪胎出現在海邊，十分驚訝。「人為帶來的汙染對海洋影響實在太大了」。

此次淨灘有近30位台泥大陸的儲備幹部參加，來自英德廠的趙志玉表示：「喝水時最常使用的寶特瓶，平常看沒甚麼感覺，但當看到大量寶特瓶棄置在海灘上時，對心理的衝擊特別大」。

來自英德的陳秋鋒，在淨灘時差點踩到碎玻璃瓶，深刻了解這些廢棄物沒有妥善處理所帶來的危險。任職福州廠的賴萬海則對散落在忠榮海邊草叢內的各式碎泡棉，印象最深刻。

台泥自2005年開始推動MA儲備幹部計畫，張安平在昨日儲備幹部管理年會上以「讓未來是值得的The future is worth it」為題，對上百位年輕幹部們提出分享。他從人類遠古起源談至十字軍東征、歐洲文藝復興以及哥倫布大交換對文明躍進產生的各式影響。他強調，只有從歷史的推進才看得到未來，「我們在看未來得時候是用甚麼眼光?是用過去經驗的眼光還是預測的眼光？」

對於台泥企業團未來的發展願景，張安平也再度宣示了台泥進入廢棄物處置領域的決心，及台泥作為「處理大自然與人類複雜關係的綠色產業公司」目標。

(中國時報)

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