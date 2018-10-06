都計區臨海宅 家在淡水 新生活

「天藝」位在淡海輕軌Ｖ8站旁，到站就到家，只要3站即可到達美麗新廣場影城。（甲山林提供）

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中國時報
／台北報導
號稱都市計畫區內唯一臨海、臨沙灘新案「海上皇宮」將開放預約看屋。圖為其周遭環境全景。
台灣首宗陸資、北京萬通集團在台推出的「萬通台北2011」，日前也宣布拿出其中30戶，以全齡住宅概念推出「陽明悅活」；購屋送裝潢或養生照護設施。（業者提供）

淡水綠山線年底開通，加上影城商場進駐，聯外交通及生活機能進一步提升，吸引新的一波賞屋風，也讓甲山林、名軒、宏盛等建設加緊推案，新舊案紛紛出籠搶市，甚至出現都市計畫區首見的臨海臨沙灘宅。

甲山林副總經理徐永仁指出，從大直發展經驗可知，當有捷運、影城、商場進駐後，將可帶入人潮、錢潮，生活便利度提升，附近居住需求也跟著成長，淡海現在也沿著大直發展軌跡前進。不同的是，這裡臨海，除未來將興設的文創園區，區內已有馬場、遊艇港、高爾夫球場，充滿了度假氛圍。

到站就到家便利性高

看好綠山線將通車，甲山林旗下除「天藝」保留戶對外釋出外，號稱都計區內唯一臨海、臨沙灘新案「海上皇宮」將開放預約。徐永仁表示，「天藝」位在淡海輕軌Ｖ8站旁，到站就到家，只要3站即達美麗新廣場影城。加上家樂福、國民運動中心、新市國小等生活便利性高；全案採峇里島六星度假飯店規畫，未開放賞屋，已不少民眾預約。

另在淡海新市鎮擁有近5萬坪土地的宏盛建設，近年來大舉推案，旗下「宏盛新世界」1、2期已陸續交屋，交屋數分達9成與8成，3期又稱「宏盛水悅」目前在潛銷中。

同樣訴求鄰近海岸與捷運、總銷逾百億的「宏盛水悅」現正潛銷中，宏盛董事長林新欽指出，在「宏盛水悅」社區外圍興建藍球場、藝術中心等設施，11月底、12月完工。

林新欽表示，由於新市鎮生活機能到位，除吸引民眾購屋自住，也有不少SOHO族、文化文創工作者進駐。透過政府其他公共建設也將到位，未來希望區內居民能達到在地生活、在地工作與在地就學等目標。

首宗陸資將推養生宅

位處淡水小坪頂，台灣首宗陸資、北京萬通集團在台推出「萬通台北2011」，宣布拿出其中30戶，以全齡住宅概念推出「陽明悅活」；萬通開發董事楊立偉表示，集團未來將推養生宅，故該案釋出部分戶數試水溫，希望搶攻50歲以上「橘世代」高齡商機。

該案並與強生醫療通用設備商等合作。購屋送裝潢，可選擇一般裝潢，或強生醫療通的養生照護設施，價錢一樣，另送購屋客100小時的優照護服務。目前社區入住戶，台灣客4成，陸籍客4成，外國籍2成。

(中國時報)

逐捷運而居 重社區管理

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