逐捷運而居 重社區管理

2018年10月06日 01:22 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

淡海新市鎮開發至今，隨著建商一波波挺進，大型社區、高樓如雨後春筍，一棟棟建造完成，區內新舊建案林立，民眾應如何選擇，才能在房市景氣循環間，掌握不敗利基？海悅總經理王俊傑指出，沿著捷運或選擇面海景觀佳個案，較有助支撐房價。

入住淡海新市鎮，王俊傑提供三大評估要訣，首先，不論從那個角度選擇購屋，須先評估自身經濟能力，要買得起才能考慮其他。此外，輕軌捷運對淡海新鎮來說，是非常重要的利基，年底通車後，將可扭轉過去交通不便的問題，不論上班族、退休族都可在1小時到達台北市中心各角落，為此逐捷運站而居，自住時交通便利性高，未來想轉手，房價也較有支撐。

第三，看屋時，要觀察社區服務是否到位，新屋建商都會先經營，到了成屋，就要看管委會運作狀況。特別是淡海新市鎮個案往往訴求度假氛圍、公設豐富多元，管理便更顯重要。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐進一步指出，淡海新市鎮核心位還是以淡海行政中心周邊為主，不僅有運動中心、新市國小及家樂福賣場，一些連鎖的品牌店家也陸續進駐，機能最佳，因此也是房市主力熱區。

張旭嵐並表示，新市鎮部分新案因地處外圍，在建商讓利下，價格可能比投資客的新古屋低，可望在一字頭成交，但由於淡海的推案量大，部分空屋率高、入住率低的個案，可能會因為管委會管理尚未進入軌道，或是雖交屋了，但公設未完成點交，無法使用，對於自住族群來說，恐出現居住品質和安全性無法符合期待問題，為此，購屋前應先了解社區整體居住狀況。

(中國時報)