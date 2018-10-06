都會房價反攻 民怨反差弔詭

2018年10月06日 01:22 中國時報 何世昌（筆者為住展雜誌企研室經理）

根據多份房價統計資料顯示，今年來台灣主要都會區房價續漲，尤其台北市更已快漲回前一波多頭最高峰。弔詭的是，馬政府因高房價問題民怨高漲，飽受輿論批評，但現在房價已經跟前次多頭「看齊」了，卻鮮少高房價民怨相關報導。難道，是因為大家都買得起房子了嗎？

據台北市地政局統計，今年5月北市平均房價為每坪50.39萬元，創下近19個月來新高。若從地政局揭露的「台北市住宅價格指數」觀察，自2017年下半年至2018年5月，每個月指數值多維持120以上，代表房價水準與2013年、2014年差不多，距離歷史最高峰的125僅一步之遙。

除了台北市地政局外，「信義房價指數」與「國泰房地產指數」等民間版統計數據，也顯示北市房價正往歷史高點邁進。北市以外的都會區，情況大致相仿，尤其桃園、新竹等地，則有統計數據顯示今年房價已創下新高。

在馬政府任內，高房價是最常被批評的一項民生議題，但現在房價水準並不遜於前朝，但高房價民怨似乎消失了，不僅媒體罕有提及，就連網路社群上相關抱怨也少許多，原因可能如下：

第一、傳媒選擇性報導。媒體有經營的壓力，讀者愛看什麼，為了衝點閱，就會選擇讀者愛看的訊息作報導。比如房市，報導房屋賠售的新聞點閱量最高，報導房價上漲的資訊點閱量少，最後就會形成「報憂不報喜」的氛圍。

第二、房價下跌成為大眾共同印象。當新聞報導不斷傳達「房價在下跌」的訊息，大眾無形中認為房價沒漲；縱使房價漲了，大眾印象還停留在房價下跌期間，事實上，對市場資訊更新進度落後，人腦跟不上市場，這並不意外。

第三、民眾已經絕望。當房價漲到無力負擔的程度時，民眾對買房這件事恐怕是哀莫大於心死，一坪70萬、一坪80萬，對買不起房的民眾而言都一樣，「連罵都懶得罵、怨都懶得怨」了。

(中國時報)