抗空汙 好氧生 清淨機、植栽幫家排毒

2018年10月06日 01:22 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

每年秋冬是霧霾高峰期，對抗空汙已成全民運動，空氣清淨機是一般家庭改善空氣品質的首選。特力屋表示，清淨機的最終目的是產出好空氣，挑選清淨機，室內空間大小是最大考量重點。

理想狀況是每小時可以轉換4至5次室內空氣，對居住環境位在空氣品質較差地區，如鄰近工業區、大馬路旁，建議清淨機選擇坪數更大的機種，以維持室內空氣潔淨。

其次，國際間對空氣濾網效能也有明確等級規範，特力屋指出，最常見的HEPA等級濾網，意即可過濾99.97％、體積0.3微米的物質，部分機型另附加抗菌塗層或釋放帶電離子的功能，功能是加強分解細菌及過敏原，延長濾網使用年限。

由於空氣清淨機是解決空汙最簡單的方式，愛買表示，今年空氣清淨機銷量成長了2倍，尤其6000元以上、10坪空間適用的機種最受歡迎，銷量佔整體業績的7成左右，功能以標榜自動偵測及自動啟動過濾pm2.5-pm1.0功能、抗過敏、除菌除臭，最受消費者青睞。

除主動對抗空汙外，潛藏在室內的微生物，讓家裡的空氣比室外還危險，例如夏天冷氣長期使用累積灰塵髒汙，加以運作時產生的濕氣，成為細菌、黴菌潛藏的溫床。

特力屋建議，夏季過後是安排冷氣清潔人員深度清潔的最好時機，市面上有提供冷氣清潔服務，是以高壓清洗機深度清潔機體內部，去除陳年髒汙、黴菌，並拆洗濾網、機殼，從裡到外徹底清潔，施作時，也會使用冷氣清潔專用集水袋、強周邊家具、牆面及地面的防護措施。

大自然也有零耗電、零噪音的天然空氣清淨機，特力屋建議，常春藤、山蘇及虎尾蘭等植物，是最好天然淨化的植物，不僅可吸收室內二氧化碳轉換為新鮮氧氣外，照顧簡易、光照需求低，適合居家室內栽植，過濾空氣同時，還可作為居家布置的元素，增添清新綠意，兼具實用、美觀。

(中國時報)