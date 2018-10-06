不灌人頭 邱義仁掌足協走得辛苦卻值得

2018年10月06日 04:11 中國時報 李弘斌 ／人物側寫 ／人物側寫

邱義仁（右）從前年8月起，於每周三晚間參與上班族聯賽飛馳隊的球敘，風雨無阻。（李弘斌攝）

現任台日關係協會會長邱義仁因為同額競選，篤定在6日的中華足協會員大會獲選新任理事長，也是他繼2006年之後，再次接掌台灣足球的總舵手。然而，比起12年前在政壇的位高權重，邱義仁這次的角色不同，上任的過程曲折許多，卻也讓更多人看到「足球仁」跟外界的印象大不相同。

拒動員樁腳 守住底線

邱義仁當然是政治人物，這次回鍋競選足協的過程卻很不政治。最明顯的例子，就是去年底競爭對手欲修改足協章程、恢復個人會員時，邱義仁陣營完全沒有讓步，儘管只要發動政治動員，拚個人會員他是穩操勝券。

「我不支持修改章程恢復個人會員，一方面FIFA（國際足總）不會支持，」邱義仁當時私下表示，「另外，動員政治樁腳弄個人會員不難，但台灣足球真的要回到選舉時遊覽車一車一車載、出現一堆菜籃族的情況嗎？」

邱義仁所憂心的亂象，的確出現在今春其他運動單項協會的改選中。而足協去年底與羽協、泳協、棒協、網協串聯「灌人頭」，在8月底被台北地檢署證實為真，相關人士認罪後給予緩起訴，也證明邱義仁的「不政治」，替足協改選保住了乾淨的底線，最終獲得FIFA的支持。

足球界期待 夠力肯衝

對於自己最愛的足球，邱義仁有著一份堅持。畢竟就像他在2日政見發表會上透露的心聲，之所以決定回鍋參選足協理事長，是因為被老國腳們感動，既然是想幫忙，他當然希望選得漂漂亮亮，儘管多走了好一段路。

發表政見逾30名記者出席，邱義仁的影響力可見一斑，也正是不少足球人對他的期待。某位國內甲組勁旅總教練就說：「足協歷任理事長，哪個對足球沒有熱誠？重點是要夠力！要有power！」

永遠的軍師 動腦獻策

12年前邱義仁上任，當時的男足聯賽由富邦冠名，國訓隊則由中鋼贊助，自然夠力。但當時邱義仁職司國安會秘書長，這次少了政務羈絆，綠營「永遠的軍師」變身為「足球仁」，用他的聰明才智來替台灣足球找出解藥，這是令人期待之處。

(中國時報)