「台灣有錢足球卻這麼爛」 FIFA前主席激到邱義仁

邱義仁從前年8月起，參與每周三晚間上班族聯賽飛馳隊球敘。（李弘斌攝）

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中國時報
／台北報導

邱義仁回鍋擔任中華足協理事長，聊到12年前的往事，邱義仁笑著說，當時去參加國際足總（FIFA）的年會，前FIFA主席布萊特講的一句話，讓他到現在還覺得「歹勢」。

「當時FIFA主席跟我說，聽說台灣很有錢，」邱義仁說，當下聽了覺得很驕傲，開心回答台灣的GDP有多高，沒想到布萊特的下句話令他傻眼，「怎麼這麼有錢的國家，足球卻這麼爛，還真的沒有見過…」

邱義仁 政壇要角變足壇勇腳

提到這段話，多少嗅得出邱義仁對自己這次回鍋的期許。畢竟首次擔任足協龍頭時，因政治紛擾捲入司法案件，最後沒能做完任期，因而無法「打臉」布萊特。

至於台灣足球12年來有沒有更好？從男足世界排名創新高來看或許是的，但就像邱義仁最念茲在茲的，足球人的生計有沒有獲得更好的保障，答案卻未必是「Yes」，也才讓他起心動念回鍋。

「以前還有台電、大同兩支社會球隊，現在連大同的球員都全部是外聘了。」邱義仁說。

因此，邱義仁提出五大政見的核心工程，就是讓聯賽「正常化」，希望即使職業化短時間內有困難，國內也能有更多體質健全、夠競爭力的足球隊，給予球員舞台和保障。

而在足協改選之前，邱義仁陣營的理事推薦名單，也讓足壇中生代全面接班，甚至把現任女足國家隊隊長王湘惠納入，期盼足壇決策圈能夠年輕化、向前走。

「我認識很多台灣老國腳都是瘋子，為足球奉獻了一輩子，」邱義仁說：「我已經快70歲，就希望貢獻一些力量來改善台灣足球的環境，交棒給下一代，我就可以退位了。」

(中國時報)

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