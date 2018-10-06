新聞透視－沒國外A咖 台北羽球賽淪全國排名賽？

球后戴資穎在台北羽球公開賽，多次碰到「台灣內戰」。（鄭任南攝）

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中國時報
台北羽球公開賽雖然總獎金50萬美元創賽史新高，仍請不到國外A咖球星來台獻技，現場賽程看板宛如全國排名賽加強版。（鄭任南攝）

我國年度最高等級的羽球國際賽「台北公開賽」，竟淪為全國排名賽的「加強版」？以4日各組16強賽為例，全天40場比賽半數有地主球員出賽，包括4場「台灣內戰」。原來是台北公開賽的層級不夠高，加上今年比賽時間不佳，雖然總獎金50萬美元創賽史新高，仍請不到國外A咖球星來台獻技。

羽協：比賽等級受限 力拚規格加碼

台北羽球公開賽屬於超級系列300等級賽事，而前3級的1000、750、500系列賽事，世界羽聯（BWF）都有強制世界排名前十球員的參賽場次，300系列則無。

然而，台北公開賽總獎金從20萬美元加碼到50萬，難道沒有吸引力？答案很清楚，本屆台北公開賽除了台將之外，世界排名前十的國外組合，僅有女雙第10的日本組合櫻本絢子／高火田祐紀子，只能靠戴資穎、周天成等本土好手撐場面。

有台灣球員透露，獎金增加可能提高參賽意願，但不會是一定的原因。尤其今年台北公開賽排在日本、中國大陸、韓國3站大賽後面，世界排名前面的選手以積分為考量，可能還是會以大賽為主。

此外，羽球國際賽以台灣為例，多以國家隊形式出征。中華隊總教練張政雄就坦承，國家隊的賽事安排會以積分為主要考量，獎金其次，尤其後年爭奧運積分，情況會更明顯。

其實獎金加碼對參賽卡司的影響有限，關鍵是去年下半年BWF規畫新賽制時，台灣必須爭取賽事升等，偏偏羽協當時也陷入國體法與改選風波中。反觀原與台北公開賽同為黃金大獎賽等級的中國大陸常州公開賽，已經變身為超級1000系列賽事。

BWF要讓新賽制運作4年再來檢討，也就是說，台北公開賽等級偏低的緊箍咒一套就會是4年！只能寄望羽協下次改選為2022年春天，前一年爭取賽事升等，可以成為重要競選政見。畢竟台灣這次亞運羽球締造賽史最佳成績，又擁有戴資穎、周天成兩位世界排名前4好手，觀眾也該有欣賞頂尖賽事的權利。

(中國時報)

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